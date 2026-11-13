Ančeloti umiruje velikane: Prioritet mi je zdravlje igrača

Govoreći o aktuelnom okupljanju, strateg Brazila je potvrdio da se završava faza isprobavanja mlađih snaga i fudbalera koji duže vreme nisu bili u nacionalnom dresu. Kroz prethodne prozivke priliku je dobio veliki broj debitanata, čime je stručni štab dobio jasnu sliku o potencijalu i širini kadra pred predstojeće zvanične izazove, poput kvalifikacija za Mundijal 2030. i Kopa Amerika 2028. godine.

Zaključujući prelazni period i eksperimente sa mlađim igračima, Ančeloti je istakao da će okosnica tima za naredne akcije biti znatno stabilnija, uz uverenje da Brazil ima izuzetno kvalitetnu i perspektivnu generaciju.

Za prijateljske utakmice protiv Japana i Singapura, Ančeloti je pozvao petoricu debitanata: Alana, Žonatana Žezusa, Marlona Gomeša, Alisona Santanu i Andrea Luiza. Na prethodnom spisku, za duele sa Australijom i Indijom, bilo ih je devetorica. Pored toga, u reprezentaciju se vraćaju Pedro, Žoao Gomeš, Daglas Luiz i Lukas Peri, koji do sada nisu dobijali Ančelotijev poziv.