Ančeloti umiruje velikane: Prioritet mi je zdravlje igrača
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 18:26
„Klubovi mogu da budu potpuno mirni, uvek želimo da se igrač spreman vrati nazad u klub“, kaže Italijan
Selektor Brazila Karlo Ančeloti poslao je umirujuću poruku čelnicima najvećih evropskih klubova, poručivši da će zdravlje fudbalera uvek biti na prvom mestu tokom reprezentativnih akcija, te da nema nikakvih razloga za zabrinutost sa njihove strane.
Uoči prijateljskog meča koji Selesao igra protiv Japana (subota, 11.15) i Singapura (utorak, 11.00), iskusni stručnjak naglasio je da državni tim pažljivo dozira opterećenje svakog pojedinca.
„Prioritet je uvek zdravlje igrača. Ako je fudbaler spreman sto odsto - onda znači da će trenirati i igrati. Mi u stručnom štabu pažljivo kontrolišemo njegovu minutažu. Klubovi mogu da budu potpuno mirni, uvek želimo da se igrač spreman vrati nazad u klub“, poručio je Ančeloti.
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Govoreći o aktuelnom okupljanju, strateg Brazila je potvrdio da se završava faza isprobavanja mlađih snaga i fudbalera koji duže vreme nisu bili u nacionalnom dresu. Kroz prethodne prozivke priliku je dobio veliki broj debitanata, čime je stručni štab dobio jasnu sliku o potencijalu i širini kadra pred predstojeće zvanične izazove, poput kvalifikacija za Mundijal 2030. i Kopa Amerika 2028. godine.
Zaključujući prelazni period i eksperimente sa mlađim igračima, Ančeloti je istakao da će okosnica tima za naredne akcije biti znatno stabilnija, uz uverenje da Brazil ima izuzetno kvalitetnu i perspektivnu generaciju.
Za prijateljske utakmice protiv Japana i Singapura, Ančeloti je pozvao petoricu debitanata: Alana, Žonatana Žezusa, Marlona Gomeša, Alisona Santanu i Andrea Luiza. Na prethodnom spisku, za duele sa Australijom i Indijom, bilo ih je devetorica. Pored toga, u reprezentaciju se vraćaju Pedro, Žoao Gomeš, Daglas Luiz i Lukas Peri, koji do sada nisu dobijali Ančelotijev poziv.