Lil je uspeo da prekine seriju evropskih pobeda Bode Glimta na Aspmira stadionu, odigravši 0:0 u prošlom kolu Lige šampiona, ali brzo su se čudesni Norvežani vratili na željeni put. Iako su se ozbiljno namučili, uspeli su u poslednjim trenucima da pronađu put do LASK-ove mreže i sa 1:0 kazne Austrijance za fudbalsku dekadenciju.

Doputovao je LASK na sever Evrope sa dve vezane pobede, protiv Sportinga u Lisabonu (3:2) i velikih 4:0 protiv Slovana iz Bratisleve, ali su večeras bili bez šuta u okvir gola. Na prvi njihov pokušaj čekalo se više od sat vremena. Čak su i uspeli da imaju zicer, ali ga nisu iskoristili. A, onda, kada se činilo da će meč biti završen bez golova, na drugoj stativi u gužvi posle prekida pojavio se Andreas Helmersen i, uz malu pomoć protivničkog igrača, uspeo da glavom matira Lukasa Jungvirta.