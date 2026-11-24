Bode kod kuće guta protivnike: Austrijanci kažnjeni za dekadenciju u poslednjim sekundama
Vreme čitanja: 7min | uto. 24.11.26. | 20:46
Norveški klub golom u nadoknadi savladao LASK - 1:0
Lil je uspeo da prekine seriju evropskih pobeda Bode Glimta na Aspmira stadionu, odigravši 0:0 u prošlom kolu Lige šampiona, ali brzo su se čudesni Norvežani vratili na željeni put. Iako su se ozbiljno namučili, uspeli su u poslednjim trenucima da pronađu put do LASK-ove mreže i sa 1:0 kazne Austrijance za fudbalsku dekadenciju.
Doputovao je LASK na sever Evrope sa dve vezane pobede, protiv Sportinga u Lisabonu (3:2) i velikih 4:0 protiv Slovana iz Bratisleve, ali su večeras bili bez šuta u okvir gola. Na prvi njihov pokušaj čekalo se više od sat vremena. Čak su i uspeli da imaju zicer, ali ga nisu iskoristili. A, onda, kada se činilo da će meč biti završen bez golova, na drugoj stativi u gužvi posle prekida pojavio se Andreas Helmersen i, uz malu pomoć protivničkog igrača, uspeo da glavom matira Lukasa Jungvirta.
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Pogodak je zvanično upisan kao autogol rezerviste Bogardea, koji je uveden u finišu da učvrsti bedem pred golom LASK-a. Nije uspeo, a Helmersen je pokazao da je s razlogom u Ligi šampiona do ove utakmice imao prednost u startnoj postavi u odnosu na Olu Brinhildsena, koji je nešto ranije propustio ogromnu šansu da ranije reši ovu dramu.
Prvo poluvreme odigrano je bez šuta u okvir gola, gosti čak i bez pokušaja da savladaju Nikitu Haikina. Domaćini su bili nešto agilniji, zapretili su četiri puta, ali neprecizno. Najuporniji bio je Sondre Auklend, jedan od junaka eliminacije Tadićevog NEC-a u poslednjem kolu kvalifikacija.
Navijačima koji su se smrzavali na -7 stepeni krv je konačno prostrujila telom u 58. minutu. Pomenuti Brinhildsen se našao u velikoj šansi posle duge lopte kapitena Patrika Berga, uspeo je da prebaci istrčalog Jungvirta, ali nije šutirao dovoljno jako, te je Embujamba uspeo da otkloni opasnost pred gol-linijom. Brinhildsen je u prethodne dve utakmice norveškog prvenstva, protiv Tromzea i Moldea, dao tri gola i večeras je dobio prednost u špicu umesto standardnog Andreasa Helmersena, kada govorimo o mečevima Lige šampiona. Morao je bolje da reaguje u toj situaciji, propustio je lepu priliku da upiše prvenac u elitnom takmičenju.
Ta situacija malo je trgla goste iz Austrije. U 66. minutu videli smo prvi šut igrača LASK-a, uputio ga je Adeniran - snažno, ali preko gola. Potom je zapretio i Robert Ljubičić, da bi levi bek Dibango imao zicer za vođstvo LASK-a 20 minuta pre kraja. Ni on nije bio precizan...
Uporni domaćini nisu odustajali, a trud im se isplatio u nadoknadi. Odlična reakcija Helmersena produžila je seriju na sedam evropskih utakmica kod kuće bez poraza. Pre remija sa Lilom na Aspmiri su oružje polagali Borusija Dortmund (ove sezone), NEC, Union Sen Žiloaz, Sporting Lisabon, Inter i Mančester Siti. Sledeći koji stiže u Norvešku je Atletiko Madrid. A, njega je Bode prošle sezone savladao na strani... Prvobitno je na redu gostovanje u Francuskoj protiv Lansa, ali sa ova tri boda Bodeu su značajno porasle šanse da se nađe među putnicima u drugu fazu Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA - PETO KOLO
BODE GLIMT - LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde ag 90+2/
Glimt.
Stadion: Aspmira.
Sudija: Halil Umut Meler (Turska).
LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 77/
Bode Glimt - LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde ag 90+2/
21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)
21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)
21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)
21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX
21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX
21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)
Sreda
18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)
18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)
21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)
*** kvote su podložne promenama