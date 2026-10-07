Navaro pred Dubai: Zvezda je na tržištu, povredio se Dobrić
Vreme čitanja: 6min | sre. 07.10.26. | 11:49
Trener crveno-belih najavio je utakmicu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Košarkaši Crvene zvezde odmeriće snage sa Dubaijem, u meču četvrtog kola Evrolige (četvrtak, 18.00). Crveno-beli do sada nisu uspeli da slave u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od kada postoji njihov naredni protivnik, što će takođe biti jedan od faktora motivacije za crveno-bele, ali pre svega im je najvažnije da se vrate na pobednički kolosek.
Na početku nove sezone elitnog takmičenja, ostvarili su jednu pobedu protiv Efesa i upisali su dva poraza od Žalgirisa i Hapoela, sve na domaćem parketu, a na sve to su poraženi u prvom abaligaškom meču ove sezone jer ih je FMP savladao u Železniku.
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Pred put u Dubai na utakmicu sa aktuelnim šampionom lige, meč je najavio trener Crvene zvezde, Ibon Navaro.
"Nastavljamo dalje, nastavljamo sa procesom, pokušavamo da ispravimo stvari sa kojima se najviše mučimo i da učvrstimo stvari koje do sada iz dana u dan radimo sve bolje. Poenta je da dodajemo nove stvari, ali da ne izgubimo ono što smo već uradili. Problem je pristup utakmici, to ne možemo da promenimo. To je sada prošlost, ali nije to jedina stvar. Pristup nije bio dobar, ali ima drugih stvari koje moramo bolje da uradimo. Dobro, pet od 12 igrača je bilo van ritma, to je nešto što se dešava, ali ostali košarkaši moraju da održe standard i to su uradili".
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Kakav je Motlijev status? Povredio se i Dobrić...
"On je van tima. Ne očekuje da će to biti samo jedna nedelja. Biće van ekipe, tri, četiri nedelje. Dobrić je imao problem na treningu, ne znamo da li će moći da igra sutra. Putujemo sa 13 igrača i donećemo odluku ko će igrati na osnovu toga kakvo će stanje igrača biti sutra ujutru".
S obzirom da nema Motlija, biće niskih petorki protiv Dubaija. Peticu će morati da pokrivaju Moneke i Odželej.
"Nije samo do Moneke i Odželeja, tu je Deki (Dejan Davidovac), tu je Boldvin. Moramo da pronađemo način da igramo sa našim glavnim visokim igračem i siguran sam da ćemo imati određene hendikepe, ali mislim da ćemo imati i neke prednosti koje moramo da naučimo da koristimo. Koje su prednosti kada igrate sa nižom postavom? To vam sada neću reći".
S obzirom da se povredio Motli, Zvezda gleda kakvo je stanje na tržištu.
"Imamo Ebuku Izundu i Džonatana Motlija. Kada nema Motlija sada, imamo Ebuku, koji je bio treći centar prošle sezone. Onda je posle dobrih utakmica postao drugi centar. Sada je u skroz drugačijoj situaciji. Sada je startni centar i nije lako izađi na kraj sa tim. Siguran sam da je klub na tržištu, verujem svi klubovi Evrolige gledaju ka tržištu".
Analizirao je igru Dubaija.
"To je veoma talentovana ekipa. Mogu da igraju na različite načine, sa niskom postavom, ali i sa veoma visokom postavom. Imaju dobrog trenera i imaju sve što je potrebno da budu među četiri, pa čak i među dve najbolje ekipe u Evroligi. Biće veoma teško zbog putovanja tamo. Za nas je veliki izazov da se u ovom trenutku suočimo sa prvom evroligaškom utakmicom u Dubaiju. Uzbuđeni smo da vidimo da li možemo da zadržimo dobre stvari koje smo pokazali u prve tri utakmice. Skok će biti problem. Ne zato što oni postižu mnogo poena iz drugih šansi, zapravo imaju veoma dobre napadačke opcije i nije im to neophodno. Moramo da kontrolišemo utakmicu. Mislim da će borba za skok biti veoma odlučujuća u ovoj utakmici", zaključio je.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
20.45 (1,45) Pariz (16,0) Asvel (3,20)
Četvrtak
18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)
18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)
20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
** kvote su podložne promenama