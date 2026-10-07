Navaro pred Dubai: Zvezda je na tržištu, povredio se Dobrić

Na početku nove sezone elitnog takmičenja, ostvarili su jednu pobedu protiv Efesa i upisali su dva poraza od Žalgirisa i Hapoela, sve na domaćem parketu, a na sve to su poraženi u prvom abaligaškom meču ove sezone jer ih je FMP savladao u Železniku.

Košarkaši Crvene zvezde odmeriće snage sa Dubaijem, u meču četvrtog kola Evrolige (četvrtak, 18.00). Crveno-beli do sada nisu uspeli da slave u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od kada postoji njihov naredni protivnik, što će takođe biti jedan od faktora motivacije za crveno-bele, ali pre svega im je najvažnije da se vrate na pobednički kolosek.

Pred put u Dubai na utakmicu sa aktuelnim šampionom lige, meč je najavio trener Crvene zvezde, Ibon Navaro.

"Nastavljamo dalje, nastavljamo sa procesom, pokušavamo da ispravimo stvari sa kojima se najviše mučimo i da učvrstimo stvari koje do sada iz dana u dan radimo sve bolje. Poenta je da dodajemo nove stvari, ali da ne izgubimo ono što smo već uradili. Problem je pristup utakmici, to ne možemo da promenimo. To je sada prošlost, ali nije to jedina stvar. Pristup nije bio dobar, ali ima drugih stvari koje moramo bolje da uradimo. Dobro, pet od 12 igrača je bilo van ritma, to je nešto što se dešava, ali ostali košarkaši moraju da održe standard i to su uradili". Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan Kakav je Motlijev status? Povredio se i Dobrić...

"On je van tima. Ne očekuje da će to biti samo jedna nedelja. Biće van ekipe, tri, četiri nedelje. Dobrić je imao problem na treningu, ne znamo da li će moći da igra sutra. Putujemo sa 13 igrača i donećemo odluku ko će igrati na osnovu toga kakvo će stanje igrača biti sutra ujutru".