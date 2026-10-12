Navijači Zvezde nemaju razlog za brigu: Vajler Beb može da igra protiv Asvela
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 11:56
Postojao je strah među pristalicama crveno-belih da plejmeker možda neće moći da igra protiv tima iz Liona, jer je on zvanično u Zvezdi kao pozajmljeni igrač Asvela
Nema brige za navijače Crvene zvezde. Ili je barem jedna manje, pošto će Nik Vajler Beb moći da igra protiv Asvela u utorak. Ko ne zna - plejmejker je u Zvezdi kao pozajmljeni igrač kluba iz Liona, pa je postojao strah da možda neće moći da nastupi u petom kolu Evrolige.
Ipak, kako Mozzart Sport nezvanično saznaje, razloga za strah nema. Dogovor klubova je očigledno takav da Vajler Beb ima pravo nastupa protiv kluba čiji je zvanično igrač.
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Nemački reprezentativac je ovog leta prvobitno potpisao za Asvel, a kada se projekat Tonija Parkera raspao, Vajler Beb je napustio Lion. Kao i Silven Fransisko (Panatinaikos), Danijel Tajs (Makabi) i Armoni Bruks (Valensija).
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Zvezda je ugrabila šansu i dovela ga u Beograd. Koliko je on veliko pojačanje, pokazaće vreme. Zasad brojke ne izgledaju dobro. Vajler Beb ubacuje 1,5 poena na meču, a još uvek nije pogodio trojku ove sezone. Ipak, prosek od 4,2 asistencije je već nešto što se od njega traži, dok doprinos u odbrani - koji je posebno bio vidljiv protiv Dubaija - statistika ne može izmeri.
Crveno-beli protiv Asvela juri treću uzastopnu pobedu posle dva početna poraza. A, da bi to nje došli Vajler Beb im je i te kakom potreban. Sastav iz Liona se oslanja mnogo na Petija Milsa i Tremonta Votersa, pa će Vajler Beb imati zadatak da ih zaustavi.