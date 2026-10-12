Navijači Zvezde nemaju razlog za brigu: Vajler Beb može da igra protiv Asvela

Nemački reprezentativac je ovog leta prvobitno potpisao za Asvel, a kada se projekat Tonija Parkera raspao, Vajler Beb je napustio Lion. Kao i Silven Fransisko (Panatinaikos), Danijel Tajs (Makabi) i Armoni Bruks (Valensija).

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

Zvezda je ugrabila šansu i dovela ga u Beograd. Koliko je on veliko pojačanje, pokazaće vreme. Zasad brojke ne izgledaju dobro. Vajler Beb ubacuje 1,5 poena na meču, a još uvek nije pogodio trojku ove sezone. Ipak, prosek od 4,2 asistencije je već nešto što se od njega traži, dok doprinos u odbrani - koji je posebno bio vidljiv protiv Dubaija - statistika ne može izmeri.

Crveno-beli protiv Asvela juri treću uzastopnu pobedu posle dva početna poraza. A, da bi to nje došli Vajler Beb im je i te kakom potreban. Sastav iz Liona se oslanja mnogo na Petija Milsa i Tremonta Votersa, pa će Vajler Beb imati zadatak da ih zaustavi.