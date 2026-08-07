Neka nova generacija Orlića, ali prošlost obavezuje

Međutim, ako neko poznaje način na koji igraju tamošnji timovi, onda je to selektor Srbije. Milisavljević , koji je svojevremeno nosio dres Ritasa, je neposredno pre odlaska u Oradeu govorio o kvalitetima rivala na premijeri i apostrofirao kako Litvanci u svim selekcijama igraju na isti način, što znači da Srbiju na startu očekuje dosta trke s rivalom, a potrebno je maksimalno otežati protivniku šut za tri poena, koji je zaštitni znak litvanske košarke.

Biće ovo sve samo ne lako takmičenje za Milisavljevića i njegove momke. Srbija kreće takmičenje iz A grupe u kojoj će za rivale imati Poljsku, Litvaniju i domaćina Rumuniju. Otvaranje turnira, pogotovo kada je ovo prvo veliko takmičenje za generaciju, predstavlja možda i najvažniju utakmicu, a Orlići startuju danas od 19.30 utakmicom upravo protiv najtežeg rivala - reprezentacijom Litvanije.

Pored toga što su pripreme vrlo dobro prošle za naš tim, bez povreda i uz jake kontrolne utakmice protiv Nemačke, Francuske i Španije, imaće Srbija šta da pokaže u komšiluku. FIBA je u predstavljanju igrača od kojih se najviše očekuje na turniru označila Vukašina Velimirovića. Mladi bek Orlića i subotičkog Spartaka predstavljen je kao velika nada, neko ko ima iskustva iz FIBA Lige šampiona za mlade, kao i to da je sposoban da napada obruč, pogađa sa distance, ali i razigrava saigrače. Neće on biti jedini opasan po rivale, ali naravno timska košarka je ono po čemu smo prepoznatljivi i čemu će se težiti, kako Srbija stigla do najboljeg mogućeg rezultata.

Međutim, ono što obavezuje nije samo uspeh najmlađeg reprezentativnog uzrasta od prošle sezone. Naša zemlja, ma kako god da se zvala, ima tradiciju osvajanja medalja na reprezentativnom nivou do 16 godina. Srbija može da se pohvali da ima dva zlata, srebro i četiri bronze. Kao državna zajednica Srbije i Crne Gore osvojena je bronza 2006. godine, a šta tek reći za strahovladu koju je uspostavila Jugoslavija. Tadašnji plavi su gotovo po pravilu dolazili do najvišeg stepenika postolja. Jugoslavija je podizala šampionski pehar čak devet puta, dok su osvojena i po dva srebra i bronze.

Kada se podvuče crta i napravi konačni bilans dolazi se do cifre od 21 medalje (11 zlata, tri srebra i sedam bronzanih odličja), tako da prošlost obavezuje, a pred njima je da pokažu da je budućnost svetla.