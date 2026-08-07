LUDI TIKET, petak, 82.225 dinara:Majstorska šetnja kroz kvalifikacione mečeve

Ovaj neverovatan tiket predstavlja ono vrhunsko iz jučerašnjeg arsenala Mozzart timovanja. Majstor je sa uloženih 300 dinara uspeo da nadmudri sudbinu i ostvari fantastičan dobitak od čak 82.225 dinara. Kombinovanjem devet parova iz kvalifikacija za evropska takmičenja, tiket je prošao kroz pravu dramu i precizne prognoze. Od igara na konačan ishod poput sigurnih pobeda Salcburga, Kopenhagena i Bešiktaša u gostima, pa sve do hrabrih kombinacija golova i konačnih ishoda, svaki par je polako ali sigurno vodio ka vrhunskom rezultatu.

Posebnu težinu ovom tiketu dale su vrhunske procene utakmica sa golovima na obe strane, poput mečeva Jagjelonija - Rendžers, Noa - Sion i Žalgiris - Hajduk, gde je tip GG doneo sjajne kvote. Takođe, maestralan potez bila je kombinacija pobede Inter Turkua nad Vaducem uz najviše tri gola na meču, što je obezbedilo fantastičnu pojedinačnu kvotu od 3,10. Kada se na sve to doda i kasni trijumf Borca iz Banjaluke protiv Vitebska, ukupna pogođena kvota se popela na neverovatnih 244.72.

Ono što je ovaj već fantastičan dobitak učinilo još spektakularnijim jeste SUPER MULTI BONUS koji je MOZZART kladionica obračunala za ovoliki broj pogođenih parova. Ovaj sjajan bonus je na osnovni dobitak dodao čak 8.809 dinara čiste zarade, pretvarajući maksimalnu isplatu od 73.415,97 dinara u konačnih, magičnih 82.225 dinara. To je najbolji dokaz kako se vrhunsko poznavanje fudbala i malo sportske sreće, uz podršku moćnih bonusa, mogu pretvoriti u dobitak za pamćenje.