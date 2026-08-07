Laciju stiže ponuda koja se teško odbija - 15.000.000 evra za Ratkova

Kako prenose sa Apeninskog poluostrva, Dinamo je spreman da ponudi 15.000.000 evra za srpskog fudbalera. To je ponuda koju Lacio sigurno ne bi odbio, pošto bi Rimljani u tom slučaju čak i zaradili na napadaču.

Podsetimo, prošle zime je Lacio platio Red Bul Salcburgu 13.000.000 evra da bi doveo bivšeg igrača TSC Bačke Topole, ali to nije bila želja tadašnjeg trenera Mauricija Sarija. Tokom prolećne sezone nije koristio Ratkova gotovo uopšte, pa je on sakupio svega 228 minuta igre. Nedovoljno da bi se ijednom upisao u strelce.

18.45: (1,87) Slavija Mozir (3,40) Dnjepar Mogiljov (4,00)

Sad, ako bi i pored toga uspeo da donese klubu profit čitav posao bi se smatrao izuzetno uspešnim. Pogotovo što se zna da će svakako uskoro u glavni grad Italije stići još jedan napadač.

Lacio pregovara sa Benfikom oko dovođenja Franja Ivanovića. Ideja je da se Hrvat pozajmi, uz opciju otkupa. Da je posao blizu realizacije pokazuje činjenica da u četvrtak Ivanović nije bio u konkurenciji za meč u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Hartsa (6:1).

Ako kojim slučajem taj posao ipak propadne, Lacio će se okrenuti napadaču Sasuola Andreji Pinamontiju. Mada, opcija je da dođu i obojica, ukoliko se Ratkov preseli u Dinamo.

Pomenimo i to, za Moskovljane trenutno igra jedan srpski fudbaler – štoper Milan Majstorović.

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