LUDI TIKET (-), petak, 513.606 dinara:Pogrešna kombinacija duple šanse i golova sažvakala dobitak

Promašiti ogroman dobitak od preko pola miliona dinara zbog samo jednog gola na celom tiketu definicija je istinske sportske tragedije. Imao je junak Mozzart sveta neverovatan osećaj i nanizao je čak 17 parova iz kvalifikacija za Ligu Evrope i Ligu Konferencija, gde su favoriti poput Bešiktaša, Rapida i Genta rutinski odradili posao. Dok su se prolazi nizali jedan za drugim od Farskih Ostrva do Kipra, tiket je disao i bio na korak od ranga legendarnih, pretvarajući uplatu od 1.500 dinara u potencijalno slavlje.

Surovi dželat ovog puta bila je utakmica Jagjelonija - Rendžers, gde je tipovano da će Rendžers pobediti ili remizirati uz najmanje dva gola na meču. Umesto mirnog prolaza, Poljaci su slavili sa 2:1 i tako direktno precrtali fantastičan dobitak od 513.606 dinara koji vam je već bio pred očima. Gledati kako 16 parova prolazi bez greške, dok samo tih 90 minuta u Poljskoj ruši tlo pod nogama, predstavlja onaj jedinstveni rolerkoster emocija koji se dugo pamti.

Sreća u nesreći je što vrhunska prognoza nije ostala potpuno nenagrađena zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je pogođena kvota preostalih 16 mečeva iznosila preko 160, aktiviralo se pravilo koje vam garantuje petostruki povraćaj uplate. Umesto da ostanete praznih ruku, na račun je legla utešna isplata od 7.500 dinara, što je dovoljan vetar u leđa da sa istom hrabrošću sastavite sledeći ludi tiket.