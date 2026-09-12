Južnoamerička veza izbavila Zenit iz problema (VIDEO)

Loše prvo poluvreme odigrao je Zenit. Prvi šut u okvir Lokomotivinog gola usledio je tek u sudijskoj nadoknadi! Do tada je već stajalo 0:1 na semaforu. Igrao se 18. minut kada je odbrana Zenita ostala da maltene gleda šta se dešava u njenom šesnaestercu. Rudenko je tu smušenost iskoristio da se namesti i da opali u suprotan rogalj. Golman domaćih Adamov nije se ni pomerio.

Zenit je probao da pritisne Moskovljane nakon što je otišao u minus, ali slabo je to izgledalo. Gotovo da nije ni stvorio neku ozbiljniju šansu, a to šuteva što je bilo, išli su van okvira.

Ali, priča je dobila drugu notu samo što je počelo drugo poluvreme. Na scenu su stupili Južnoamerikanci u nebeskoplavom dresu.

Samo što je lopta krenula s centra nastala je gužva u kaznenom prostoru Lokomotive, nekako se fudbal dovukao do Kolumbijca Andradea, koji je s peterca doneo izjednačenje. Odmah su domaći zgrabili loptu, odneli je do centra, jasno stavljajući do znanja protivniku iz glavnog grada da će tek da usledi pritisak, juriš na pobedu.

Kada je na semaforu otkucao 70. minut ulogu zvezde trenutka preuzeo je Brazilac Luis Enrike. Neverovatno je kako ga je odbrana Lokomotive ispustila iz vida, stigla mu je lopta u prostor, a Enrike je „zgazio“ čuvara Fasona, pretrčao ga, ostavio u prašini i onda obavio laku egzekuciju za 2:1.

Posle toga je Zenit jednostavno „ubio“ utakmicu. Držao je pod kontrolom, bez nekih velikih napadačkih ambicija, ali Lokomotivi nije dozvolio ni da se približi njegovom golu.