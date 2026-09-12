Južnoamerička veza izbavila Zenit iz problema (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 12.09.26. | 17:11
Lokomotiva uzalud vodila na poluvremenu – 2:1
Drhtalo je u grudima navijačima Zenita na poluvremenu meča sa Lokomotivom. Da li je moguće da će nebeskoplavi već posle osam kola baciti peškir u borbi za titulu?
Izgleda da je upravo ta misao dominirala u svlačionici Zenita tokom pauze, jer je na teren u nastavku istrčao drugačiji tim. I bilo mu je dovoljno 25 minuta da preokrene rezultat i osigura pobedu, kojom ostaje da trči iza leđa lideru Krasnodaru – 2:1.
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Loše prvo poluvreme odigrao je Zenit. Prvi šut u okvir Lokomotivinog gola usledio je tek u sudijskoj nadoknadi! Do tada je već stajalo 0:1 na semaforu. Igrao se 18. minut kada je odbrana Zenita ostala da maltene gleda šta se dešava u njenom šesnaestercu. Rudenko je tu smušenost iskoristio da se namesti i da opali u suprotan rogalj. Golman domaćih Adamov nije se ni pomerio.
Zenit je probao da pritisne Moskovljane nakon što je otišao u minus, ali slabo je to izgledalo. Gotovo da nije ni stvorio neku ozbiljniju šansu, a to šuteva što je bilo, išli su van okvira.
Ali, priča je dobila drugu notu samo što je počelo drugo poluvreme. Na scenu su stupili Južnoamerikanci u nebeskoplavom dresu.
Samo što je lopta krenula s centra nastala je gužva u kaznenom prostoru Lokomotive, nekako se fudbal dovukao do Kolumbijca Andradea, koji je s peterca doneo izjednačenje. Odmah su domaći zgrabili loptu, odneli je do centra, jasno stavljajući do znanja protivniku iz glavnog grada da će tek da usledi pritisak, juriš na pobedu.
Kada je na semaforu otkucao 70. minut ulogu zvezde trenutka preuzeo je Brazilac Luis Enrike. Neverovatno je kako ga je odbrana Lokomotive ispustila iz vida, stigla mu je lopta u prostor, a Enrike je „zgazio“ čuvara Fasona, pretrčao ga, ostavio u prašini i onda obavio laku egzekuciju za 2:1.
Posle toga je Zenit jednostavno „ubio“ utakmicu. Držao je pod kontrolom, bez nekih velikih napadačkih ambicija, ali Lokomotivi nije dozvolio ni da se približi njegovom golu.
RUSIJA 1 – 8. KOLO
Petak
Krilja Sovjetov - Rodina 2:1 (0:0)
/Kramarić 64, Stolbov 88 - Timošenko 59/
Subota
Fakel - Baltika 2:2 (1:0)
/Neftulin 13, Magomedov 51 - Golenkov 74, Gil 95p/
Zenit - Lokomotiva Moskva 2:1 (0:1)
/Andrade 47, Luis Enrike 70 - Rudenko 18/
17.30: (1,50) Dinamo Moskva (4,30) Orenburg (6,50)
19.45: (1,70) CSKA Moskva (3,60) Rubin (5,30)
Nedelja
13.30: (2,10) Ahmat (3,35) Dinamo Mahačkala (3,60)
16.00: (1,60) Spartak Moskva (3,90) Rostov (5,80)
18.30: (1,25) Krasnodar (6,50) Akron (10,5)
***Kvote su podložne promenama