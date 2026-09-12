Real Madrid završava još jedno NBA pojačanje

Španski i evropski gigant Real Madrid nalazi se pred potpisivanjem kapitalnog pojačanja uoči samog početka takmičarske sezone. Kako prenosi pouzdani španski novinar Ćema de Lukas, dvadesetdvogodišnji američki bek Nik Smit Džunior na korak je od postizanja dogovora sa „kraljevskim klubom“, što će biti njegov prvi profesionalni angažman na evropskom tlu nakon trogodišnjeg boravka u NBA ligi.

Mladi bek je u najjaču ligu sveta stigao 2023. godine, kada su ga sa 27. pozicije prve runde draftovali Šarlot Hornetsi. Već u svojoj ruki sezoni Smit je skrenuo pažnju košarkaške javnosti nesvakidašnjom šuterskom preciznošću. Sezonu je završio sa čak 43,2 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, što ga je učinilo najboljim trojkašem među svim debitantima u ligi te godine. Tim uspehom upisao se i u istorijske knjige NBA lige, postavši tek drugi ruki mlađi od 20 godina u istoriji — uz zvezdu Bostona Džejsona Tejtuma — koji je ostvario tako visoke procente šuta sa spoljnih pozicija.