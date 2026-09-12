Real Madrid završava još jedno NBA pojačanje
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 17:19
Nik Smit Džunior stiže u Španiju
Španski i evropski gigant Real Madrid nalazi se pred potpisivanjem kapitalnog pojačanja uoči samog početka takmičarske sezone. Kako prenosi pouzdani španski novinar Ćema de Lukas, dvadesetdvogodišnji američki bek Nik Smit Džunior na korak je od postizanja dogovora sa „kraljevskim klubom“, što će biti njegov prvi profesionalni angažman na evropskom tlu nakon trogodišnjeg boravka u NBA ligi.
Mladi bek je u najjaču ligu sveta stigao 2023. godine, kada su ga sa 27. pozicije prve runde draftovali Šarlot Hornetsi. Već u svojoj ruki sezoni Smit je skrenuo pažnju košarkaške javnosti nesvakidašnjom šuterskom preciznošću. Sezonu je završio sa čak 43,2 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, što ga je učinilo najboljim trojkašem među svim debitantima u ligi te godine. Tim uspehom upisao se i u istorijske knjige NBA lige, postavši tek drugi ruki mlađi od 20 godina u istoriji — uz zvezdu Bostona Džejsona Tejtuma — koji je ostvario tako visoke procente šuta sa spoljnih pozicija.
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Nakon dve sezone u Severnoj Karolini, Smit je obukao čuveni zlatno-ljubičasti dres Los Anđeles Lejkersa. Iako je dobijao skromnu minutažu i provodio nešto manje od 11 minuta po meču na parketu, uspeo je da ostavi dubok trag i uđe u istoriju jedne od najvećih franšiza sveta. Na utakmici protiv Portlanda postao je najmlađi igrač u istoriji Lejkersa koji je postigao 25 ili više poena bez ijednog izvedenog slobodnog bacanja, a ujedno je postao tek šesti igrač u istoriji tima iz Kalifornije koji je ulazeći sa klupe zabeležio učinak od bar 25 poena, pet asistencija i pet pogođenih trojki.
Tokom trogodišnje NBA karijere, Smit je odigrao ukupno 141 utakmicu (28 puta kao starter) uz prosek od 6,2 poena, jedne asistencije i 0,8 skokova za 17 minuta po meču.