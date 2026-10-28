Ringišpil u Feneru nastavlja da radi: Dirk Kajt deveti trener u poslednje četiri godine
Vreme čitanja: 1min | sre. 28.10.26. | 09:44
Holanđanin se vratio u Istanbul, ovog puta kao privremeno rešenje na mestu šefa struke
Troši Fenerbahče nemilice kako bi prekinuo strahovladu Galatasaraja, ali se ne zna gde više greši. Da li u tome što dovodi matore, preplaćene zvezde čiji je zenit karijere prošao, ili u tome što trenere menja kao na traci. Posle poraza od najvećeg rivala pre nekoliko dana, ceh je platila klupska legenda Ismail Kartal, a kao njegov naslednik, sa etiketom privremenog biće - Dirk Kajt.
Holanđanin je najbolji pokazatelj trenerske vrteške u turskom velikanu. Naime, on će biti deveti čovek koji je seo na klupu Fenera u poslednje četiri godine. Poređenja radi, samo je Okan Buruk poslednje četiri godine trener Galate. Tu je možda ključna razlika izmešu dva istanbulska giganta. Dok jedni imaju kontinuitet, drugi stalno prave promene i idu iz greške u grešku.
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Elem, trenerski portfolio Kajta nije veliki. Radio je u ADO Den Hagu, Dordrehtu i Beršotu sa kojim je uspeo da osvoji Drugu ligu Belgije. Sad će pravo niotkuda dobiti šansu da bude na klupi kluba sa kojim je osvojio poslednju titulu u sezoni 2013/14.
Kroz Fener su u prethodne četiri godine prodefilovali Ismail Kartal (triput), Zeki Murat Gole (dvaput), ali i Žoze Murinjo, Žorž Žezus i Domeniko Tedesko. Niko se nije zadržao duže od godinu dana dok je klub za to vreme trošio sumanuto velike svote novca na dovođenje igrača i po pravilo ostajao kratkih rukava. Sad je red došao na Dirka Kajta.