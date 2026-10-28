Ringišpil u Feneru nastavlja da radi: Dirk Kajt deveti trener u poslednje četiri godine

Troši Fenerbahče nemilice kako bi prekinuo strahovladu Galatasaraja, ali se ne zna gde više greši. Da li u tome što dovodi matore, preplaćene zvezde čiji je zenit karijere prošao, ili u tome što trenere menja kao na traci. Posle poraza od najvećeg rivala pre nekoliko dana, ceh je platila klupska legenda Ismail Kartal, a kao njegov naslednik, sa etiketom privremenog biće - Dirk Kajt.

Holanđanin je najbolji pokazatelj trenerske vrteške u turskom velikanu. Naime, on će biti deveti čovek koji je seo na klupu Fenera u poslednje četiri godine. Poređenja radi, samo je Okan Buruk poslednje četiri godine trener Galate. Tu je možda ključna razlika izmešu dva istanbulska giganta. Dok jedni imaju kontinuitet, drugi stalno prave promene i idu iz greške u grešku.