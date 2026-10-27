Nestvarna kanonada Zvezde! Čak 10 trojki i kec za šest minuta

Kako izgleda Crvena zvezda kada je krene šut sa distance? Izgleda nezaustavljivo i to je na svojoj koži osetio Makabi koji je zbrisan sa parketa Beogradske arene u prvom poluvremenu pošto je ekipa Ibona Navara zatrpala koš Izraelaca trojkama za ogromnu prednost - 55:30.

Brojke Zvezde izgledaju pomalo nestvarno. Crveno-beli su za 20 minuta košarke ubacili čak 10 trojki iz samo 17 pokušaja za neverovatnih 58,8%.