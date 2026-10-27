Nestvarna kanonada Zvezde! Čak 10 trojki i kec za šest minuta
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Vreme čitanja: 13min | uto. 27.10.26. | 20:45
Odigrala je Crvena zvezda svoje najbolje poluvreme ove sezone! Ubacila je ekipa Ibona Navara čak 10 trojki iz svega 16 pokušaja
Kako izgleda Crvena zvezda kada je krene šut sa distance? Izgleda nezaustavljivo i to je na svojoj koži osetio Makabi koji je zbrisan sa parketa Beogradske arene u prvom poluvremenu pošto je ekipa Ibona Navara zatrpala koš Izraelaca trojkama za ogromnu prednost - 55:30.
Brojke Zvezde izgledaju pomalo nestvarno. Crveno-beli su za 20 minuta košarke ubacili čak 10 trojki iz samo 17 pokušaja za neverovatnih 58,8%.
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Pogađađali su redom Džered Batler, Džordan Nvora, David Kremer, čak i Nik Vajler Beb, ali niko se nije raspucao kao brutali Tajson Karter koji je sam ubacio pet trojki iz samo šest pokušaja.
Zvezda je u takvoj igri imala čak i 20 poena prednosti jer Makabi nije stizao ni da shvati šta se dešava na parketu jer posle samo šest minuta igre Zvezda je imala 17 poena prednost, a ko je odigrao keca u Mozzartu zna da mu je ovaj tip prošao zahvaljujući Mozzart Relaxu.
Pogledajte sve trojke Crvene zvezde u prvom poluvremenu protiv Makabija