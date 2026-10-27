Stigli su novi rimski osvajači: Napadaju, maltretiraju rivale, i broje do šest

Pred čak deset hiljada Lacijala, Nebeskoplavi su hteli da podignu sopstvene standarde i odigraju jedan od najboljih mečeva sezone. Euforična gostujuća publika se još nije ni raspakovala, a Lacio je poveo. Gustav Isaksen je poslao oštru loptu sa desnog boka, odbrana Sasuola je očajno reagovala, a Kenet Tejlor je levicom pogodio mrežu.

Da, dobro ste pročitali konačn rezultat. I što je za Sasuolo porozno, domaćin može da bude zadovoljan konačnim ishodom. Jer je Lacio pored šest golova „uspeo“ da promaši dva penala.

Radost Nebeskoplavih trajala je kratko. Već u sedmom minutu, Džoš Doig je odlično proigrao Kristijana Torstveda, a Norvežanin je šutem iz prve, uz malo sreće i odbitak od Josipa Šutala, matirao Mandasa za ekspresnih 1:1.

I umesto da rano izjednačenje stabilizuje četu Alberta Akvilanija, usledio je nemilosrdni rimski blickrig od kojeg se Neroverdima potpuno zavrtelo u glavi. Počeo je Lacio da nadire sa svih strana, napada rivala, maltretira…

Bila je to klasična poezija od igre. U roku od tri minuta Isaksen i Musolini su doneli ogromnih 3:1 za Lacio. Da katastrofa domaćina bude potpuna, postarao se upravo Torstved. Strelac prvog gola za Sasuolo je za nepunih pola sata prošao put od junaka do apsolutnog tragičara – potpuno je izgubio kontrolu, zaradio direktan crveni karton u 31. minutu i ostavio saigrače na cedilu. Pretila je prava istorijska katastrofa Sasuolu, ali je domaćin preko Espozita u 43. minutu uspeo da se privremeno vrati.

Da, samo privremeno, jer je Lacio delovao potentno u ofanzivi. Mateo Zakanji je došao pogodio još jednom do poluvremena , kasnije se još Noslin upisivao u listu strelaca.

ERIJA A, 9. KOLO

Utorak

Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)

/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55 i 65/

20.45: (4,40) Torino (3,90) Komo (1,78) MOZZART RELAX

20.45: (1,27) Roma (5,40) Kaljari (10,5) MOZZART RELAX

Sreda

18.30: (1,57) Milan (4,10) Bolonja (5,50)

18.30: (7,25) Venecija (5,60) Inter (1,35)

18.30: (2,85) Parma (3,25) Udineze (2,55)

20.45: (5,00) Đenova (3,50) Juventus (1,68)

20.45: (4,20) Monca (4,20) Napoli (1,77)

Četvrtak

18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)

20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)

*** kvote su podložne promenama