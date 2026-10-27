Stigli su novi rimski osvajači: Napadaju, maltretiraju rivale, i broje do šest
Vreme čitanja: 5min | uto. 27.10.26. | 20:37
Još jedno veliko veče Lacija i pobeda na gostovanju Sasuolu – 6:2
Trljaju oči navijači Lacija, još od onih vezanih pobeda na početku prvenstva u avgustu, sanjaju o novim šampionskim danima. Tako neodoljivim, kao početkom ovog veka u eri one kaznene ekspedicije čiji članovi su bili Siniša Mihajković i Dejan Stanković.
Teško da je rimski klub izgledao bolje i dinamičinije u poslednja četvrt veka u odnosu na ono što trenutno demonstrira četa Rina Gatuza. Označeno je gostovanje Sasuolu kao potencijalna mina, ali bila je to još jedna u nizu pokaznih vežbi čete iz Rima. Stavljanje do znanja rivalim sa vrha tabele šta sve može – 6:2.
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Da, dobro ste pročitali konačn rezultat. I što je za Sasuolo porozno, domaćin može da bude zadovoljan konačnim ishodom. Jer je Lacio pored šest golova „uspeo“ da promaši dva penala.
Pred čak deset hiljada Lacijala, Nebeskoplavi su hteli da podignu sopstvene standarde i odigraju jedan od najboljih mečeva sezone. Euforična gostujuća publika se još nije ni raspakovala, a Lacio je poveo. Gustav Isaksen je poslao oštru loptu sa desnog boka, odbrana Sasuola je očajno reagovala, a Kenet Tejlor je levicom pogodio mrežu.
Radost Nebeskoplavih trajala je kratko. Već u sedmom minutu, Džoš Doig je odlično proigrao Kristijana Torstveda, a Norvežanin je šutem iz prve, uz malo sreće i odbitak od Josipa Šutala, matirao Mandasa za ekspresnih 1:1.
I umesto da rano izjednačenje stabilizuje četu Alberta Akvilanija, usledio je nemilosrdni rimski blickrig od kojeg se Neroverdima potpuno zavrtelo u glavi. Počeo je Lacio da nadire sa svih strana, napada rivala, maltretira…
Bila je to klasična poezija od igre. U roku od tri minuta Isaksen i Musolini su doneli ogromnih 3:1 za Lacio. Da katastrofa domaćina bude potpuna, postarao se upravo Torstved. Strelac prvog gola za Sasuolo je za nepunih pola sata prošao put od junaka do apsolutnog tragičara – potpuno je izgubio kontrolu, zaradio direktan crveni karton u 31. minutu i ostavio saigrače na cedilu. Pretila je prava istorijska katastrofa Sasuolu, ali je domaćin preko Espozita u 43. minutu uspeo da se privremeno vrati.
Da, samo privremeno, jer je Lacio delovao potentno u ofanzivi. Mateo Zakanji je došao pogodio još jednom do poluvremena , kasnije se još Noslin upisivao u listu strelaca.
ERIJA A, 9. KOLO
Utorak
Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)
/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55 i 65/
20.45: (4,40) Torino (3,90) Komo (1,78) MOZZART RELAX
20.45: (1,27) Roma (5,40) Kaljari (10,5) MOZZART RELAX
Sreda
18.30: (1,57) Milan (4,10) Bolonja (5,50)
18.30: (7,25) Venecija (5,60) Inter (1,35)
18.30: (2,85) Parma (3,25) Udineze (2,55)
20.45: (5,00) Đenova (3,50) Juventus (1,68)
20.45: (4,20) Monca (4,20) Napoli (1,77)
Četvrtak
18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)
20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)
*** kvote su podložne promenama