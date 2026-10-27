Maksimović platio ceh isključenju saigrača: Demikelis ga žrtvovao na poluvremenu, Lajpcig preokrenuo u drugom

Takav razvoj događaja primorao je Demikelisa da na poluvremenu promeni prvobitnu zamisao. Argentinski stručnjak odlučio je da žrtvuje dvojicu vezista, Andriju Maksimovića i Roka Rajca, a umesto njih u igru je poslao Nila El Ajnauija i Brajana Grudu. Srpski reprezentativac tako je utakmicu završio posle 45 minuta, tokom kojih se, baš kao ni ostatak ekipe, nije naročito istakao. Nije uspeo da uputi udarac ka golu niti da kreira ozbiljniju priliku, ali je njegova zamena prvenstveno bila uslovljena potrebom da se ekipa taktički prilagodi igri sa fudbalerom manje.

Iako brojčano slabiji, gosti nisu odustajali od pokušaja da izbegnu eliminaciju. Demikelis je u nastavku dodatno osvežio ofanzivnu liniju, a ispostavilo se da je ključni potez napravio uvođenjem Kristofa Baumgartnera u 61. minutu. Austrijanac je postao junak utakmice, dok je izuzetno važnu ulogu u preokretu imao i Antonio Nusa. Upravo je mladi Norvežanin u 78. minutu sjajnim prodorom po levoj strani izbacio dvojicu protivničkih fudbalera, a zatim poslao preciznu prizemnu loptu u kazneni prostor. Na pravom mestu našao se Baumgartner, kome nije bilo teško da je sprovede u mrežu za 1:1.

Bio je to početak kraja snova domaćina o velikoj senzaciji. Samo četiri minuta kasnije Lajpcig je ponovo pronašao put do gola, ovoga puta posle centaršuta Davida Rauma. Još jednom je Baumgartner umakao čuvarima i drugim pogotkom na utakmici kompletirao preokret koji je samo nekoliko minuta ranije delovao gotovo nezamislivo. Tako je Lajpcig, uprkos igraču manje tokom čitavog drugog poluvremena, uspeo da se provuče kroz iglene uši i izbegne eliminaciju od člana trećeg ranga nemačkog fudbala.

Za razliku od Lajpciga, Majnc nije uspeo da opravda ulogu favorita. Bundesligaš je eliminisan na gostovanju drugoligašu Bohumu, koji je slavio sa 2:0. Domaćin je do prednosti stigao već u prvom minutu nastavka golom Rasmusena, dok je Hofman u 75. minutu otklonio sve dileme oko pobednika.

Mnogo više uzbuđenja viđeno je u okršaju Grosaspaha i Augzburga, koji je gostujući bundesligaš dobio sa 4:2. Junak pobede bio je Ruben Ribeiro, dvostruki strelac u 13. i 21. minutu, dok su domaći preko Molinarija u 22. i Čeliktaša u 46. minutu uspevali da održe rezultatsku neizvesnost. Ipak, Arijon Ibrahimović u 69. i Kade u 74. minutu doneli su Augzburgu prolaz u narednu rundu.

Plasman u osminu finala obezbedio je i Ajntraht iz Frankfurta, koji je na gostovanju Hamburgu slavio sa 3:1. Posle prvog poluvremena bez pogodaka, Koh je u 56. minutu načeo domaćina, a Burkart i Ebnutalib su golovima u 71. i 75. minutu rešili pitanje pobednika. Hamburg je preko Mofija u 79. minutu uspeo samo da ublaži poraz.

KUP NEMAČKE, 1/16 FINALA

Utorak

Bohum - Majnc 2:0 (0:0)

/Rasmusen 46, Hofman 75/

Grosaspah - Augzburg 2:4 (1:2)

/Molinari 22, Čeliktaš 46 - Ribeiro 13, 21, Ibrahimović 69, Kade 74/

Rot Vajs Esen - Lajpcig 1:2 (1:0)

/Brume 9 - Baumgartner 78, 82/

Hamburg - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:0)

/Mofi 79 - Koh 56, Burkart 71, Ebnutalib 75/

20.45: (1,38) Elverzberg (4,50) Darmštat (7,50)

20.45: (1,40) Borusija Dortmund (4,80) Verder (7,75)

20.45: (1,33) Boruisja M. (5,00) Karlsrue (7,75) MOZZART RELAX

20.45: (1,90) Keln (3,60) Union Berlin (4,00)

Sreda

18.00: (22,0) Jedeloh (12,0) Herta (1,05)

18.00: (5,15) Paderborn (4,70) Štutgart (1,53)

18.00: (3,15) Dinamo Drezden (3,45) Šalke (2,10)

18.00: (1,50) Frajburg (4,10) Volfzburg (5,90)

20.45: (6,25) Holštajn Kil (4,20) Hofenhajm (1,47)

20.45: (2,30) Hanover (3,50) Kajzerslautern (2,75)

20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)

20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0)

*** kvote su podložne promenama