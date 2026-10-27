Lokalni sinovi ponovo žele da režiraju bajku: Mačva iz prekida eliminisala Napredak
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 19:33
Tim Nemanje Glušice savladao Kruševljane i plasirao se u osminu finala Kupa Srbije - 2:0
Prethodne sezone u Mozzart Kupu Srbije Mačva je bila jedna od najlepših priča čitavog takmičenja. Ekipa koju se klupe predvodi Nemanja Glušica stigla je do četvrtfinala gde je posle penala eliminisana od Grafičara. Danas, kad je najmasovnije takmičenje ponovo krenulo, Šapčani imaju istu misiju - da pokušaju, ako je ikako moguće da repliciraju prošlosezonski rezultat.
Za početak, eliminisali su Napredak iz Kruševca i plasirali se u osminu finala i to na krilima lokalnih sinova koji ponovo žele da režiraju bajku - Igora Ristivojevića i Luke Pejovića. Obojica rođena u Šapcu, dugo već nose dres crveno-crni dres, bili su tu i prethodne godine kad je eliminisan Partizan, a večeras su za Napredak bili kobni posle prekida (2:0). Doduše, posao im je olakšan direktnim crvenim kartonom koji je dobio Andrija Milić.
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Ristivojević je već posle devet minuta uspeo da savlada Lazara Balevića. Stefan Čolović je izveo slobodan udarac, a kapiten Mačve uspeo da pošalje loptu u gol iz ne baš lake situacije. Od Kruševljana smo malo videli, kad su mogli da ugroze gol domaćina - petljali su, Mačva se posle vodećeg gola spustila u niski blok i bez većih problema zaustavljala jalove napade gostujućeg tima.
Krenula je ekipa Ivana Stefanovića ofanzivno u drugom poluvremenu, ali je opet zakazala na prekidu i surovo je kažnjena. Boško Vraštanović je izveo korner, Vidakov prebacio loptu, a na pet metara od gola sam kao duh Luka Pejović i spasa nije bilo. Posle drugog gola, maltene se nije ni igralo. Napredak se pomirio sa eliminacijom, a Mačva pokazala da bi Kup Srbije potencijalno ponovo mogao da bude mesto gde će biti jedna od najlepših priča.
MOZZART KUP SRBIJE 1/16 FINALA
Mačva - Napredak 2:0 (1:0)
/Ristivojević 19, Pejović 75/
Stadion: FK Mačva
Sudija: Jovan Šegrt
Mačva: Rakonić, Ilić, Vidakov, Lainović (od 67. Stevanović), Ristivojević. Đurić, Tojčić (od 80. Terzić), Drezgić, Pejović, Knežević (od 67. Ergelaš), Čolović (od 63. Vraštanović).
Napredak: Balević, Krstić, Bogdanović, Milošević, Stevanović (od 30. Daničić), Andrejević (od 71. Ristić), Milić, Miladinović, Srećković, Gigić (od 69. Stuparević), Krstović (od 46. Bukumira).