Lokalni sinovi ponovo žele da režiraju bajku: Mačva iz prekida eliminisala Napredak

Prethodne sezone u Mozzart Kupu Srbije Mačva je bila jedna od najlepših priča čitavog takmičenja. Ekipa koju se klupe predvodi Nemanja Glušica stigla je do četvrtfinala gde je posle penala eliminisana od Grafičara. Danas, kad je najmasovnije takmičenje ponovo krenulo, Šapčani imaju istu misiju - da pokušaju, ako je ikako moguće da repliciraju prošlosezonski rezultat.

Za početak, eliminisali su Napredak iz Kruševca i plasirali se u osminu finala i to na krilima lokalnih sinova koji ponovo žele da režiraju bajku - Igora Ristivojevića i Luke Pejovića. Obojica rođena u Šapcu, dugo već nose dres crveno-crni dres, bili su tu i prethodne godine kad je eliminisan Partizan, a večeras su za Napredak bili kobni posle prekida (2:0). Doduše, posao im je olakšan direktnim crvenim kartonom koji je dobio Andrija Milić.