Koloko debituje protiv Makabija, Boldvin van rotacije

Vreme čitanja: 4min | uto. 27.10.26. | 19:21
Navaro uvrstio Kamerunca u sastav, a dan pred utakmicu je rekao da će to uraditi samo ako on nauči kako mu se zovu svi saigrači
Očekuje Crvenu zvezdu veoma važan meč protiv Makabija u osmom kolu Evrolige. Crveno-beli su poraženi od Partizan Mozzart Beta u večitom derbiju, pa žele da se iskupe navijačima, a takođe i da uhvate dobar ritam pred sedam gostovanja u osam rundi nakon ovog duplog kola i susreta sa Ponosom Izraela i Bajernom iz Minhena.
Ono što su pristalice Zvezde željno iščekivale jeste debi novog centra Kristijana Koloka. I dočekale, pošto će zaigrati protiv Makabija, nezvanično saznaje Mozzart Sport.
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Na 55 minuta do početka utakmice Koloko je izašao na zagrevanje i dobio aplauze navijača. Očigledno je Navaro odlučio da, iako je odradio samo dva treninga sa ekipom, bude u sastavu jer je Zvezdi potrebno pojačanje u reketu pored Ebuke Izunuda i Džonatana Motlija koji ne igraju u skladu sa očekivanjima.
Takođe, van sastavu su ostali Džonatan Motli, Nikola Đurišić i Patrik Boldvin Džunior.
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Dan pred utakmicu, Navaro je rekao da će Koloko igrati ako nauči imena svih saigrača.
"On još ne zna imena svojih saigrača. Tek je počeo da trenira sa ekipom i još ne zna kako se svi zovu. Ako večeras sedne da uči i zapamti sva imena, videćemo u utorak (smeh). Ne znam. Moramo da budemo pametni".
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
Izgleda da je Koloko zapamtio sva imena i da je spreman da pokaže navijačima u Beogradskoj areni šta i koliko može.