Koloko debituje protiv Makabija, Boldvin van rotacije

Na 55 minuta do početka utakmice Koloko je izašao na zagrevanje i dobio aplauze navijača. Očigledno je Navaro odlučio da, iako je odradio samo dva treninga sa ekipom, bude u sastavu jer je Zvezdi potrebno pojačanje u reketu pored Ebuke Izunuda i Džonatana Motlija koji ne igraju u skladu sa očekivanjima.

Takođe, van sastavu su ostali Džonatan Motli, Nikola Đurišić i Patrik Boldvin Džunior.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Dan pred utakmicu, Navaro je rekao da će Koloko igrati ako nauči imena svih saigrača.

"On još ne zna imena svojih saigrača. Tek je počeo da trenira sa ekipom i još ne zna kako se svi zovu. Ako večeras sedne da uči i zapamti sva imena, videćemo u utorak (smeh). Ne znam. Moramo da budemo pametni".

20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)

Izgleda da je Koloko zapamtio sva imena i da je spreman da pokaže navijačima u Beogradskoj areni šta i koliko može.