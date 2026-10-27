Pariz video od Zvezde kako Dubai može da se pobedi

Svi koji prate Evroligu dobro znaju koliko je teško pobediti Dubai na njihovom terenu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nije lako timovima da putuju preko pet sati, koliko god da imaju komfor čarter letova, nije lako ni zbog ozbiljne vremenske razlike, a ponajmanje jer je Dubai ozbiljno jaka ekipa. Uostalom, zato je tim Ćavija Paskvala imao samo jedan jedini poraz na svom parketu u uvodnih sedam kola. Crvena zvezda je svojevremeno održala čas košarke kada je defanzivno potpuno ugušila domaćina, a sada je Pariz režirao novo veliko iznenađenje i slavio rezultatom 99:93.

Pariz je odigrao potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na crveno-bele. Klub sa Malog Kalemegdana je sve karte bacio na odbranu, jer je teško igrati koš za koš sa timom koji u svojim redovima ima takve napadačke aždaje kao što su Dvejn Bejkon, Tornike Šengelija, Mfiondu Kabengele, Džanan Musa i Mekinli Rajt. Međutim, Pariz je ekipa koja ne pridaje previše pažnje tome ko se nalazi na suprotnoj strani parketa. Oni uvek furaju svoj stil, pa kada ih krene šut, neko jednostavno mora da strada.