Pariz video od Zvezde kako Dubai može da se pobedi
Vreme čitanja: 6min | uto. 27.10.26. | 19:15
Drugi poraz Dubaija u Evroligi na svom terenu, posle Crvene zvezde, slavio je i Pariz
Svi koji prate Evroligu dobro znaju koliko je teško pobediti Dubai na njihovom terenu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nije lako timovima da putuju preko pet sati, koliko god da imaju komfor čarter letova, nije lako ni zbog ozbiljne vremenske razlike, a ponajmanje jer je Dubai ozbiljno jaka ekipa. Uostalom, zato je tim Ćavija Paskvala imao samo jedan jedini poraz na svom parketu u uvodnih sedam kola. Crvena zvezda je svojevremeno održala čas košarke kada je defanzivno potpuno ugušila domaćina, a sada je Pariz režirao novo veliko iznenađenje i slavio rezultatom 99:93.
Pariz je odigrao potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na crveno-bele. Klub sa Malog Kalemegdana je sve karte bacio na odbranu, jer je teško igrati koš za koš sa timom koji u svojim redovima ima takve napadačke aždaje kao što su Dvejn Bejkon, Tornike Šengelija, Mfiondu Kabengele, Džanan Musa i Mekinli Rajt. Međutim, Pariz je ekipa koja ne pridaje previše pažnje tome ko se nalazi na suprotnoj strani parketa. Oni uvek furaju svoj stil, pa kada ih krene šut, neko jednostavno mora da strada.
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Nije ovo onaj Pariz koji je funkcionisao na pogon senzacionalnog Ti Džeja Šortsa, nema više ni trenerskog rukopisa koji je forsirao ekstremno brz ritam, te je ovaj tim realno individualno slabiji. Ipak, kada uđu u svoje napadačko ludilo i kada ih posluži vanjski šut, sve je moguće.
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Uostalom, kada su Dubaiju spakovali čak 31 poen u drugoj deonici, postalo je kristalno jasno da bismo u pustinji mogli da vidimo čudo. Bila je ovo utakmica prepuna eksplozivnih preokreta u kojoj su oba tima u dva navrata imala ubedljivu dvocifrenu prednost. Delovalo je da će Dubai rutinski rešiti stvar u svoju korist kada je u trećem kvartalu vratio potpunu kontrolu, međutim, izabranici Ćavija Paskvala ponovo su pokazali neshvatljive padove u fokusiranju i u potpunosti potonuli u odbrani.
Pariz se u poslednjih 10 minuta potpuno raspucao, a čak i u trenucima kada se lomila utakmica odigrali su izuzetno organizovano. Nadir Hifi je preuzeo odgovornost i pogodio kada je bilo najvažnije, pa na otvaranju 8. kola Evrolige konstatujemo prvorazrednu senzaciju u režiji francuskog predstavnika.
Nadir Hifi je duel završio sa 20 poena uprkos katastrofalnim procentima šuta iz igre (4/15), ali je bio neprikosnoven sa linije penala gde je pogodio svih 10 slobodnih bacanja. Isti košgeterski učinak ostvario je i Džered Roden sa 20 poena, dok su dvocifreni bili još Sebastijan Herera sa 12 i Mohamed Faje sa 10 ubačenih poena.
Na drugoj strani prednjačili su standardni lideri. Dvejn Bejkon je brojao do 25, Mfiondu Kabengele je upisao moćan dabl-dabl sa 22 poena i čak 13 skokova, dok je Mekinli Rajt dodao 12. Reprezentativac Srbije Filip Petrušev imao je solidnu rolu, pošto je na parketu proveo nešto manje od 15 minuta i za to vreme ubacio osam poena uz tri skoka.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Bejkon 25 - Hifi 20/
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)
20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)
20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)
21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama