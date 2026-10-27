Ništa novo u Feneru: Trener otišao posle pet meseci, traži se četvrti u poslednjih godinu dana

Kartal se posle dve godine na klupu Fenerbahčea vratio 18. juna ove godine, nakon što je na vanrednim predsedničkim izborima pobedio Aziz Jildirim, koji je povratak nekadašnjeg trenera video kao jedan od koraka ka prekidu dugogodišnjeg šampionskog posta. Međutim, saradnja koja je trebalo da potraje najmanje jednu sezonu okončana je već krajem oktobra. U četvrtom mandatu Kartal je vodio ekipu na 18 utakmica, po devet u prvenstvu Turske i kvalifikacijama i ligaškom delu Lige šampiona. Ostvario je devet pobeda, pet remija i četiri poraza, a poslednji neuspeh, protiv Galatasaraja, ispostavio se kao koban.

Posebnu težinu čitavoj priči daje činjenica da je Kartal jedan od ljudi čija je karijera neraskidivo povezana sa Fenerbahčeom. Kao fudbaler je od 1983. do 1993. godine nosio dres istanbulskog velikana, sa kojim je osvojio titulu prvaka Turske u sezoni 1988/89, da bi kasnije radio u omladinskoj školi, bio pomoćni trener i u više navrata preuzimao prvi tim. Njegov prethodni mandat, tokom sezone 2023/24, ostao je upamćen po gotovo nestvarnom učinku. Fenerbahče je tada osvojio čak 99 bodova u prvenstvu, postavio klupski rekord, ali ni to nije bilo dovoljno za titulu, pošto je Galatasaraj završio ispred njega. Uprkos impresivnim rezultatima, Kartal je morao da ustupi mesto Žozeu Murinju.

Posle kratke epizode u iranskom Persepolisu, ponovo je dobio priliku da predvodi klub kojem je posvetio veliki deo života. Ovoga puta uz jednogodišnji ugovor, nekadašnjeg reprezentativca Oguz Četina na funkciji fudbalskog direktora i bivšeg holandskog reprezentativca Dirka Kajta kao jednog od pomoćnika. Ipak, ni poznato okruženje, ni podrška predsednika, ni veliko iskustvo nisu bili dovoljni da Kartal izbegne sudbinu koja je poslednjih godina zadesila brojne trenere Fenerbahčea.

Žuti kanarinci sada kreću u novu potragu za čovekom koji bi konačno mogao da prekine post dug više od decenije. Poslednja titula prvaka Turske stigla je još u sezoni 2013/14, a svaki naredni pokušaj povratka na tron završavao se razočaranjem. Za sada je jedino izvesno da će taj zadatak morati da preuzme neko drugi.