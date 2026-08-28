Bosna u usijanom Mejdanu odigrala za Srbiju i pokazala kako treba sa Italijanima

Ono što se znalo jeste da su Azuri tim koji je šuterski vrlo dobar, ali da unutra i te kako ima prostora da se napadne reket rastrčanih, ali "laganih" Italijana. Bosna je ove mane protivnika iskoristila na najbolji mogući način. Centarska linija domaćina je dovodila Bankijevu ekipu do nemoći, pogotovo zahvaljujući Jusufu Nurkiću . Dogodišnji NBA as je bio apsolutno nezadrživ kada se spusti da igra na post. Smenjivali su se čuvari na njemu, ali im je on ubacio 25 poena i pored toga uhvatio 14 skokova.

Mogla je Bosna ovo i ranije da reši, mnogo ranije, ali je u haotičnoj završnici nepotrebno zakomplikovala stvari. Međutim, ono što je najbitnije kako za naše komšije, tako i za nas jeste da je domaćin uspeo da trijumfuje nad Azurima i ogoli određene mane u timu Luke Bankija , kojem je ovo bio debi na selektorskom mestu, kada je reč o zvaničnim takmičarskim utakmicama.

Ništa bolje nije bilo ni kada su se na parketu nalazili Luka Garza i Kenan Kamenjaš. Član Boston Seltiksa je i centar Dubaija bili su u skoku jednako dominantni kao Nurkić i na pravi način su uspeli da odmore prvu zvezdu Bosne i Hercegovine u momentima kada je on bio van parketa. Ono što je potrebno istaći jeste da je domaćin ovaj meč dobio gotovo isključivo na centarsku liniju, jer je meč u Mejdanu praktično odigrao bez šuta. Izabranici Dara Đerđe su okršaj završili sa tek četiri pogotka sa distance iz čak 28 pokušaja, ali je na kraju prevagu napravio segment igre u kojem je Bosna na papiru daleko nadmoćnija, što se na kraju i potvrdilo kao tačno. Garza je na kraju meč završio sa 10 poena i sedam skokova, a Kamenjaš sa 13 i osam skokova.

Pobeda se piše, a do drame uopšte nije moralo da dođe, ali... Imao je domaćin u nekoliko navrata dvocifrenu prednost. Međutim, u finišu je selekcija BiH napravila nekoliko defanzivnih propusta, dajući italijanskim igračima previše prostora za tri poena, što su ovi znalački koristili. Na kraju su Azuri imali priliku da izjednače, ali nisu bili dovoljno mentalno čvrsti sa linija bacanja, pa se tako usijani Megdan dodatno zapalio posle sirene za kraj meča.

Selektor Bosne Dario Đerđa izjavio je posle okršaja sa Srbijom u Beogradu da bi voleo da njegov nacionalni tim pomogne Orlovima tako što će otkinuti pobedu Italiji ili Litvaniji. Bosna je u tome uspela i hvala joj na tome, a nije isključeno da će i sa Baltika da se vrati trijumfalno i tako dodatno pomogne četi Dušana Alimpijevića u nameri da se plasira na Mundobasket.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - DRUGA FAZA

Petak:

Gruzija - Crna Gora 101:74

/Šengelija 24 - Ferel 12/



Ukrajina - Grčka 82:76

/Kovilar 18 - Kalates 17/

Turska - Litvanija 94:66

/Osman 22 - Olisevičijus 11/

Bosna i Hercegovina - Italija 78:76

/Nurkić 25, Fontekio 14/



Srbija - Island 102:73

/Tansković 23, Fridrikson 19/



Španija - Portugalija u toku