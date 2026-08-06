Nikad jače Amerikanke već kaparisale zlato

Poslednji put kada su Amerikanke ostale bez zlatne medalje na Olimpijskim igrama bilo je 1992. godine u Barseloni, kada su završile na trećem mestu, a od tada kući donose samo najsjajnija odličja. Na Svetskom prvenstvu je to malo drugačije jer su imale poslednji kiks 2006. godine, kada su u Brazilu osvojile bronzu. Istu medalju uzele su i 1994. godine, a osim toga, u poslednjih 40 godina bila su samo zlata. Sada bi mogle da osvoje peto zaredom na planetarnoj smotri i deseto kada računamo i Olimpijske igre.

04.05: (1,20) Mineros (19,0) Korekaminos (5,00)

Selektorka Kara Loson - ujedno i glavni trener ženskog tima univerziteta Djuk - objavila je spisak od 12 imena od kojih protivnici mogu samo da se naježe.

Alija Boston (Indijana Fiver), Pejdž Bekers (Dalas Vings), Kejtlin Klark (Indijana Fiver), Nafisa Kolijer (Minesota Links), Kalijan Kuper (Finiks Merkjuri), Čelsi Grej (Las Vegas Ejses), Rajn Hauard (Atlanta Drim), Kelsi Plam (Finiks Merkjuri), Ejndžel Ris (Atlanta Drim), Brajana Stjuart (Njujork Liberti), Ejdža Vilson (Las Vegas Ejses) i Džeki Jang (Las Vegas Ejses) predstavljaće SAD u Nemačkoj.

Amerikanke će u grupnoj fazi igrati protiv Kine (4. septembra), Italije (6. septembra) i Češke (7. septembra). Samo devet dana traje Svetsko prvenstvo jer nokaut faza počinje odmah po završetku grupne, dok je finale na programu 13. septembra.