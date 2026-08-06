Nikad jače Amerikanke već kaparisale zlato
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 16:42
Sastav koji uteruje strah u kosti svim rivalkama
Nažalost, Srbije neće biti za mesec dana na Svetskom prvenstvu za košarkašice, iako su nas nekada pod selektorskom palicom Marine Maljković navikle da budu na svakom mogućem šampionatu i to kao veoma opasna ekipa. To automatski znači da će se ovo Svetsko prvenstvo baš slabo pratiti na našem podneblju, mada bi trebalo obratiti pažnju na Amerikanke jer imaju brutalan sastav od 12 košarkašica. Pa verovatno i najjači ikada.
Jasno je da je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država glavni favorit za osvajanje zlata u Nemačkoj, pa može se reći slobodno i apsolutni favorit da se opet popne na krov sveta. Posebno što su poslale najjaču ekipu u istoriji.
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Poslednji put kada su Amerikanke ostale bez zlatne medalje na Olimpijskim igrama bilo je 1992. godine u Barseloni, kada su završile na trećem mestu, a od tada kući donose samo najsjajnija odličja. Na Svetskom prvenstvu je to malo drugačije jer su imale poslednji kiks 2006. godine, kada su u Brazilu osvojile bronzu. Istu medalju uzele su i 1994. godine, a osim toga, u poslednjih 40 godina bila su samo zlata. Sada bi mogle da osvoje peto zaredom na planetarnoj smotri i deseto kada računamo i Olimpijske igre.
04.05: (1,20) Mineros (19,0) Korekaminos (5,00)
Selektorka Kara Loson - ujedno i glavni trener ženskog tima univerziteta Djuk - objavila je spisak od 12 imena od kojih protivnici mogu samo da se naježe.
Alija Boston (Indijana Fiver), Pejdž Bekers (Dalas Vings), Kejtlin Klark (Indijana Fiver), Nafisa Kolijer (Minesota Links), Kalijan Kuper (Finiks Merkjuri), Čelsi Grej (Las Vegas Ejses), Rajn Hauard (Atlanta Drim), Kelsi Plam (Finiks Merkjuri), Ejndžel Ris (Atlanta Drim), Brajana Stjuart (Njujork Liberti), Ejdža Vilson (Las Vegas Ejses) i Džeki Jang (Las Vegas Ejses) predstavljaće SAD u Nemačkoj.
Amerikanke će u grupnoj fazi igrati protiv Kine (4. septembra), Italije (6. septembra) i Češke (7. septembra). Samo devet dana traje Svetsko prvenstvo jer nokaut faza počinje odmah po završetku grupne, dok je finale na programu 13. septembra.