Kostić potpisao za PSV i čeka radnu dozvolu: Perišić me zvao da zagorčavamo život rivalima

Zna Kostić vrlo dobro sa kakvim će šefom struke sarađivati. Nije upoznao Petera Boša iz prvog lica, ali je igrao protiv njegovij timova.

„Sećam se koliko je uvek dobro organizovao svoje timove kada sam igrao protiv njega. Čim sam razgovarao sa njim, primetio sam da mi njegov način rada i stil fudbala savršeno odgovaraju. To me je samo učinilo još entuzijastičnijim za dolazak u PSV.“

Ulogu u Filipovom dolasku u PSV, odigrao je i hrvatski veteran Ivan Perišić.

„Stalno mi je govorio - samo dođi ovde, zaljubićeš se i zajedno ćemo zagorčati život svim protivnicima. Srećan sam što sada zajedno dobijamo ovu priliku i željan sam da postignem mnogo uspeha sa ovim, vrhunskim klubom. Jedva čekam da počnem i pre svega, da pustim noge da govore, jer je to ono što najviše volim da radim“, rekao je srpski internacionalac još čeka na radnu dozvolu i koji će u nastavku karijere nositi dres sa brojem 18.

Kostić je prošle sezone upisao 18 nastupa u dresu Juventusa uz tri postignuta i jedan namešten gol. Godinu dana pre toga bio je na pozajmici u Fenerbahčeu gde je na 27 utakmica isporučio jedan pogodak i šest asistencija.