Kostić potpisao za PSV i čeka radnu dozvolu: Perišić me zvao da zagorčavamo život rivalima
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 17:08
Srbin parafirao dvogodišnji ugovor sa šampionom Holandije
Poslednjih dana postojala je velika dilema gde će završiti Filip Kostić. Napustio je Juventus i sa čistim papirima bio između Atine i Ajndhovena. U jednom trenutku grčki mediji tvrdili su da je iskusni Srbin nadomak prelaska u redove šampiona Grčke AEK-a, ali umesto Marka Nikolića, trener će mu biti Peter Boš.
Kostić je odabrao Holandiju, a danas je predstavljen kao novi fudbaler PSV-a sa kojim je parafirao dvogodišnji ugovor. Iz vizure hitronogog srpskog krila, Filips stadion bio je jedina opcija.
„Kada me je PSV kontaktirao, odmah sam znao da želim isključivo u Ajndhoven“, počeo je Kostić priču za PSV-ov zvanični sajt i dodao: „Bilo je potrebno vremena da se dogovor finalizuje, jer sam želeo da budem siguran da će se i moja porodica ovde osećati kao kod kuće i da je cela priča ispravna. Na kraju je tako i bilo i presrećan sam zbog ovog poteza.“
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Zna Kostić vrlo dobro sa kakvim će šefom struke sarađivati. Nije upoznao Petera Boša iz prvog lica, ali je igrao protiv njegovij timova.
„Sećam se koliko je uvek dobro organizovao svoje timove kada sam igrao protiv njega. Čim sam razgovarao sa njim, primetio sam da mi njegov način rada i stil fudbala savršeno odgovaraju. To me je samo učinilo još entuzijastičnijim za dolazak u PSV.“
Ulogu u Filipovom dolasku u PSV, odigrao je i hrvatski veteran Ivan Perišić.
„Stalno mi je govorio - samo dođi ovde, zaljubićeš se i zajedno ćemo zagorčati život svim protivnicima. Srećan sam što sada zajedno dobijamo ovu priliku i željan sam da postignem mnogo uspeha sa ovim, vrhunskim klubom. Jedva čekam da počnem i pre svega, da pustim noge da govore, jer je to ono što najviše volim da radim“, rekao je srpski internacionalac još čeka na radnu dozvolu i koji će u nastavku karijere nositi dres sa brojem 18.
Kostić je prošle sezone upisao 18 nastupa u dresu Juventusa uz tri postignuta i jedan namešten gol. Godinu dana pre toga bio je na pozajmici u Fenerbahčeu gde je na 27 utakmica isporučio jedan pogodak i šest asistencija.