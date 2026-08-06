Bomba! Rodri izabrao Barselonu

Situacija sa Frenkijem de Jongom je ubrzala Katalonce da krenu po kapitena svetskih prvaka. De Jong je povredio koleno, išao na konzervativnu opciju oporavka, nadao se najboljem, ali po svemu sudeći će morati na operaciju i čeka ga višemesečno odsustvo sa terena. Barsa je svesna koliko rizika nosi ta situacija i koliko se De Jong mučio sa povredama u poslednje vreme, zbog čega je ubrzala priču oko Rodrija.

U međuvremenu se Real Madrid “razvlačio” i oklevao iako je takođe imao pozitivan signal sa Rodrijeve strane. Merengesi su sav fokus prebacili na realizaciju Diomandeovog transfera i pregovore oko novog ugovora za Vinisijusa Žuniora. Rodriju je dosadilo čekanje i rado je prihvatio poziv iz Katalonije. Štaviše, smatra da će mu Barselonin stil igre više prijati, a biće saigrač i sa nekolicinom kolega iz reprezentacije. Podsetimo, Real nije imao nijednog reprezentativca u timu Španije na Mundijalu.

Ovo i dalje ne znači da je Barselona dogovorila Rodrijev transfer. Španac ima još godinu dana ugovora sa Mančester Sitijem koji ga neće pustiti za bagatelnu cenu. Procenjuje se da će Građani za najboljeg igrača zahtevati oko 70.000.000 evra, dok se Barsa nada da će zapečatiti dogovor za 50.000.000 evropskih novčanica. U početnim pregovorima će verovatno nuditi i manje od toga.

Međutim, sa igračevom jasnom voljom da želi u Barselonu (čime je zatvorio sebi vrata Reala), izvesno je da će se transfer desiti. I samo je pitanje visine obeštećenja na kojem će da se nađu Mančester Siti i Barselona… Šanse za produžetak ugovora u Mančesteru ne postoje što je Rodri stavio do znanja engleskom klubu i ranije jer nije bio zadovoljan kako su ga vrednovali kroz platu dok je bio Zlatna lopta evropskog fudbala. Siti nema luksuz da ga izgubi za džabe, a novom treneru Mareski nije potrebna nezadovoljna zvezda na početku komplikovanog procesa rekonstruskcije tima nakon Gvardiolinog odlaska.

Sa Rodrijem, uz Pedrija, Gavija, Fermina Lopeza, pa i spremnog Bernala, Barsa bi zaista imala moćan vezni red. U napad su već stigli Entoni Gordon i Karim Adejemi, a čeka se i dovođenje klasičnog centarfora. Hulijan Alvarez je teško izvodljiva misija, ali Katalonci će pokušavati… Pogotovo ako im ode i Feran Tores. Uz Olma, Jamala, Rafinju, biće to zaista tim protiv kojeg će biti pakleno teško odbraniti se.