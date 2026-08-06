Zvezdaška mobilizacija pred dolazak Izraelaca

Klub je već pustio u prodaju ulaznice za obe utakmice, putem interneta, dok će blagajne na Marakani biti otvorene u petak od 10 do 18 časova i u subotu od 12 do početka utakmice sa Pazarcima.

Cene su: 400, 500, 700 i 1.400 dinara za duel sa Novim Pazarom, a 800, 1.200, 1.500 i 2.800 dinara za okršaj sa Hapoelom.

Za decu do 14 godina ulaz na istočnu tribinu za meč Mozzart Bet Superlige je besplatan, kao i za sve mališane koji poseduju Superzvezdaš kartice (takođe za istočnu stranu stadiona). Neophodno je, ipak, da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu.

Najmlađi će u subotu moći i da uživaju u fan-zonama ispred istočne i zapadne tribine, koje će biti otvorene od 18.30.

"Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci našeg kluba koji će se pridružiti najmlađima. Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba, uz dobro poznatu zvezdašku muziku", navodi se na Zvezdinom sajtu.

Oni koji budu dolazili na Marakanu u petak i subotu imaće priliku i da učine humano delo, odnosno da doniraju krv u Medija centru stadiona Rajko Mitić, u periodu od 10 do 18 časova. Svi koji doniraju krv u toku akcije biće nagrađeni ulaznicom za istočnu tribinu za meč protiv Hapoela.

"Krv mogu da daju sve zdrave osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da davaoci budu odmorni, da su imali obrok pre davanja krvi, kao i da ne budu pod dejstvom alkohola ili drugih opijata. Interval između dva davanja krvi iznosi tri meseca za muškarce, odnosno četiri meseca za žene", saopštili su crveno-beli.

Kad prođe okršaj sa Novim Pazarom, mobilizacija crveno-belih biće usmerena na utorak. Očekivanja su velika ne samo od revanša sa Hapoelom, već od kompletnih kvalifikacija za Ligu šampiona. Počelo je furioznim izdanjima protiv severnoirskog Larna, ali su Izraelci pobedom u Mađarskoj pokvarili raspoloženje u Crvenoj zvezdi i među njenim navijačima.

Upisaće Crvena zvezda ove sezone jubilarnu desetu jesen u Evropi zaredom, ali neće biti isti utisak ako se ekipa bude takmičila u Ligi šampiona ili Ligi Evrope/Ligi konferencije.