Nikakve šanse Čanak nije imao protiv Žalgirisa

Imao je Lijetkabelis sjajnu utakmicu na startu Evrokupa, kada je trojkom Ognjena Jaramaza uz zvuk sirene savladao Bosnu kod kuće, ali meč protiv Žalgirisa nije bio baš dobar po njih. Bio je to lakši trening za najjaču litvansku ekipu, koja je malo i nabila samopuzdanje pred sledeću nedelju i novu utakmicu u Evroligi. Videlo se od samog početka da ovde neće biti dileme ko će doći do pobede, što je i bilo očekivano pre nego što je došlo do prvog sudijskog podbacivanja.

Ekipa Nenada Čanka odlična je bila u prvoj četvrtini i čak je imala minimalnu prednost, ali kada je Žalgiris dodao gas u drugoj deonici, stvari su došle na svoje mesto. Otišli su na veliki odmor sa devet poena prednosti, da bi u trećoj četvrtini praktično sve rešili. U potpunosti su defanzivno zaključali protivnika, koji je dao svega 12 poena, pa je pred poslednjih deset minuta bilo +20 za Žalgiris i tada je bilo jasno da je to-to.

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Jedna neobavezna košarka igrala se u četvrtoj četvrtini, mada je Žalgiris iskalio bes jer nije spuštao nogu sa gasa. Još više su zatrpali koš tima srpskog trenera i na kraju slavili i više nego ubedljivo.

Do trijumfa su ih predvodili Grigonis sa 17, Valančijunas sa 15 poena i sedam skokova, Sirvidis sa 14, Edvards i Sliva sa po 11 poena.

U poraženom sastavu istakli su se Šumaher sa 21, Fevrije i Kenedi sa po 11. Ilić je dodao sedam, dok se Jaramaz nije ni upisao u listu strelaca, ali je imao četiri asistencije za 23 minuta.