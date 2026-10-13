Nikola Jović: Razmišljao sam o životu, moram malo da odrastem
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 12:06
"Želim da preuzmem odgovornost za svoje postupke", priča reprezentativac Srbije pred novu sezonu NBA lige
Nakon izuzetno turbulentne i izazovne sezone 2025/26 u dresu Majami Hita, srpski reprezentativac Nikola Jović ulazi u novu NBA takmičarsku godinu sa potpuno promenjenim pristupom i obnovljenim samopouzdanjem.
Prošla sezona donela je ozbiljne padove za mladog krilnog košarkaša — od mesta u startnoj petorki stigao je do potpunog ispadanja iz rotacije trenera Erika Spolstre. Taj težak period primorao ga je na pauzu, duboko razmišljanje i preispitivanje.
„Prvi put sam odvojio malo vremena samo za sebe. Razmišljao sam o životu, o svemu kroz šta sam prošao i o svemu što sam iz toga naučio“, izjavio je Jović na treningu ekipe.
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Nakon sjajnog leta u dresu reprezentacije Srbije, gde je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. beležio prosečno 20 poena po utakmici, Jović ističe da su ga svi izazovi sa kojima se suočio učinili zrelijim.
„Prošle godine sam razmišljao na pogrešan način. Morao sam malo da odrastem, da naučim kako da budem čovek i kako da preuzmem odgovornost za svoje postupke“, iskren je bio mladi as.
Pored psihološke pripreme i rada na mentalnoj snazi, Jović je posebno trenirao popravljanje šuterske forme, nakon što je u prethodnoj sezoni beležio skromnih 26,9 odsto uspešnosti van linije za tri poena.
„Osećao sam da prosto moram ponovo da namestim i pronađem svoj šut“, objasnio je Jović.
Ekipa Majamija predsezonske provere završava mečevima protiv Bruklin Netsa i Orlando Medžika, dok švedski bek Pele Larson pauzira zbog bolesti trener Erik Spolstra na raspolaganju ima izuzetno jaku evropsku koloniju — pored Jovića, tu su grčka superzvezda Janis Adetokunbo, italijanski šuter Simone Fontekio i ruski centar Vladislav Goldin.
Majami zvanično otvara novu NBA sezonu okršajem protiv Minesota Timbervulvsa.