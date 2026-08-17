Nikola Kalinić neće više da igra košarku: Idem u penziju
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 16:47
"Postajem pomoćni trener u Zvezdi", napisao je Kalinić
Neverovatna vest pojavila se kao grom iz vedra neba! Nikola Kalinić je završio igračku karijeru. Odluku je objavio na svojim šprofilima na društvenim mrežama i otkrio da ostaje u Zvezdi, ali kao trener!
"Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili deo lude vožnje", napisao je Kalinić.
Već nekoliko nedelja je poznato da Nikola Kalinić nije bio u planovima novog trenera Ibona Navara. Čak se šuškalo da bi mogao da karijeru nastavi u Vojvodini koja je izrazila određenu želju da ga dovede, ali očigledno je postalo jasno da Kalinić više nije spreman za igračke napore i da pre svega želi da ostane u Beogradu zbog specifičnih privatnih problema.
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Tokom godina provedenih na parketu, popularni Kalina postao je sinonim za igrača koji ostavlja poslednju kap znoja na terenu. Od osvajanja Evrolige sa Fenerbahčeom kod Željka Obradovića, preko ključnih uloga u reprezentaciji Srbije i sjajnih epizoda u Barseloni i Valensiji, izrastao je u jednog od najcenjenijih krilnih igrača u modernoj evropskoj košarci, ali najveći trag je ostavio baš u Crvenoj zvezdi gde je osvojio sve što se moglo osvojiti u domaćim okvirima.
Nikola Kalinić je rođen 8. novembra 1991. godine u Subotici, gde je u ekipi Spartaka napravio prve košarkaške korake. Profesionalan uspon gradio je postepeno preko Novog Sada i Vojvodine, da bi punu afirmaciju stekao u Radničkom iz Kragujevca pod komandom Miroslava Nikolića, što mu je otvorilo vrata reprezentacije i donelo prelazak u Crvenu zvezdu. Nakon sjajne debitantske sezone u Beogradu, 2015. godine prelazi u turski Fenerbahče, gde pod vođstvom Željka Obradovića izrasta u jednog od najcenjenijih i najsvestranijih krilnih igrača u Evropi. Tokom bogate inostrane karijere nastupao je još i za špansku Valensiju i Barselonu, pre nego što se vraćao u tabor crveno-belih.
Njegova klupska riznica trofeja spada među najbogatije u modernoj evropskoj košarci. Vrhunac klupske karijere ostvario je 2017. godine osvajanjem Evrolige sa Fenerbahčeom, sa kojim je uzeo i tri titule šampiona Turske, tri turska kupa i jedan Superkup Turske. Sa Crvenom zvezdom je osvajao titule u ABA ligi, prvenstvu Srbije i Kupu Radivoja Koraća, dok je u dresu Katalonaca podigao pehar šampiona ACB lige 2023. godine. Pored klupskih pehara, Kalinić je vlasnik i brojnih individualnih priznanja, među kojima se posebno izdvaja titula najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige za 2022. godinu.
Na reprezentativnom nivou, Kalinić je bio jedan od ključnih igrača u "srebrnoj" eri nacionalnog tima pod vođstvom Aleksandra Đorđevića. Sa seniorskom reprezentacijom Srbije osvojio je dve srebrne medalje na najvećim svetskim takmičenjima — na Svetskom prvenstvu u Španiji 2014. godine i na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Pored toga, u mlađim selekcijama okitio se srebrom na Mediteranskim igrama i bronzom na Univerzijadi 2013. godine, ostavivši neizbrisiv trag kao simbol borbenosti, požrtvovanja i nepokolebljivog duha na terenu.