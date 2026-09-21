Flamengo uzeo tri boda, ali uz tenzije između napadača i trenera

Bilo je tenzija. Deluje nepotrebnih. Flamengo je na početku došao do vođstva golom Giljerma Varele, desnog beka koji se našao u kaznenom prostoru i sjajno odreagovao na dodavanje Horhea Karaskala.

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Pokušavao je Bragantino da se vrati u meč, međutim domaćin je u pravom momentu došao do 2:0. Žoržinjo je iz kornera pronašao napadača Pedra i on je glavom zatresao mrežu. I odmah je bio zamenjen.

Naravno, to mu se uopšte nije dopalo. Dok je napuštao teren dobacivao je nešto saigračima koji su već na klupi, a brazilski mediji su uhvatili momenat u kome je pitao Žardima - "Svaki utakmicu?"

Do kraja utakmice na terenu nije bilo drame, iako je Bragantino smanjio na 2:1 nesrećnim autogolom Bruna Enrikea, koji je inače ušao u igru baš umesto Pedra.