Flamengo uzeo tri boda, ali uz tenzije između napadača i trenera
Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 02:01
Pedru se nije svidelo što ga posle datog kola Žardim menja
Napeto je brazilskom šampionatu, i to dosta. Flamengo i Palmeiras se bore za titulu, a ekipa iz Rio de Žaneira je večeras uspela da osvoji nova tri boda i tako zadrži +3 u odnosu na velikog rivala.
Ekipa Leonarda Žardima salvadala je Bragantino sa 2:1 (1:0) i kao što smo rekli drži se na prvom mestu. Ipak, doći do ove pobede nije bilo nimalo lako, šta više...
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Bilo je tenzija. Deluje nepotrebnih. Flamengo je na početku došao do vođstva golom Giljerma Varele, desnog beka koji se našao u kaznenom prostoru i sjajno odreagovao na dodavanje Horhea Karaskala.
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Pokušavao je Bragantino da se vrati u meč, međutim domaćin je u pravom momentu došao do 2:0. Žoržinjo je iz kornera pronašao napadača Pedra i on je glavom zatresao mrežu. I odmah je bio zamenjen.
Naravno, to mu se uopšte nije dopalo. Dok je napuštao teren dobacivao je nešto saigračima koji su već na klupi, a brazilski mediji su uhvatili momenat u kome je pitao Žardima - "Svaki utakmicu?"
Do kraja utakmice na terenu nije bilo drame, iako je Bragantino smanjio na 2:1 nesrećnim autogolom Bruna Enrikea, koji je inače ušao u igru baš umesto Pedra.