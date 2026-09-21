Lebron ume da pobegne od odgvornosti

Braun je priznao Džejmsovu izuzetnu dugovečnost i brojke koje je sakupio tokom karijere, ali tvrdi da on ne pripada istoj kategoriji kao Džordan i Brajant kada se lomi utakmica.

„To kažem zato što ga oni svrstavaju u tu kategoriju. Ja ne vidim Lebrona u toj kategoriji. Dugovečnost mu je donela te brojke, ali u velikim trenucima ga vidim kao prosečnog“, rekao je Braun u emisiji "The BasketBall Show".

Kaže da se Lebron plaši.

„Lebron ponekad ume da pobegne od odgovornosti u ključnim trenucima, a nikada nisam video Kobija ili Em-Džeja da beže od toga. Oni su stvoreni za to.“

Ovo je daleko od prvog puta da Braun javno kritikuje Džejmsa. 0Prošle sezone, Braun se obrušio na Džejmsa sugerišući da je bivša zvezda Lejkersa bila više usmerena na sakupljanje individualne statistike nego na uspeh svog tima.

Braun je takođe kritikovao i Bronija Džejmsa, dovodeći u pitanje razvoj mlađeg Džejmsa u njegovoj drugoj NBA sezoni tvrdeći da su pojedini srednjoškolci pokazali više talenta. Išao je i korak dalje, budući da je rekao da je Bronijevo mesto u NBA ligi rezultat politike.

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Što se tiče Kvamea, Vašington Vizardsi izabrali su ga kao prvog pika na NBA draftu 2001. godine, čime je postao prvi igrač u istoriji koji je izabran sa prve pozicije direktno iz srednje škole. U NBA ligi je proveo 12 sezona, igrajući za sedam različitih timova.

Braunova karijera nikada nije dostigla visine koje se obično povezuju sa prvim pikom na draftu. Završio je svoju NBA karijeru 2013. godine sa prosekom od 6,6 poena i 5,5 skokova na 607 utakmica.