Niksi ponudili Taunsu četvorogodišnji ugovor vredan oko 200.000.000 dolara

Centar Njujork Niksa Karl Entoni Tauns ulazi sledeće sezone u u poslednju godinu ugovora, pa tako aktuelni šampion želi što pre da se dogovori o nastavku saradnje.

Kako javlja uticajni NBA insajder Šems Čaranija ta mogućnost i te kako postoji, kao i to da su Niksi reprezentativcu Dominikanske Republike ponudili četvorogodišnji angažman vredan oko 200.000.000 dolara.

"Izvori mi kažu da su Niksi ponudili Taunsu oko 200.000.000 dolara za četiri godine, što je za 76.000.000 manje u odnosu na njegov maksimum", rekao je Čaranija.