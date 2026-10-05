Niksi ponudili Taunsu četvorogodišnji ugovor vredan oko 200.000.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 22:41
Ništa još nije dogovoreno
Centar Njujork Niksa Karl Entoni Tauns ulazi sledeće sezone u u poslednju godinu ugovora, pa tako aktuelni šampion želi što pre da se dogovori o nastavku saradnje.
Kako javlja uticajni NBA insajder Šems Čaranija ta mogućnost i te kako postoji, kao i to da su Niksi reprezentativcu Dominikanske Republike ponudili četvorogodišnji angažman vredan oko 200.000.000 dolara.
"Izvori mi kažu da su Niksi ponudili Taunsu oko 200.000.000 dolara za četiri godine, što je za 76.000.000 manje u odnosu na njegov maksimum", rekao je Čaranija.
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Novinar ESPN-a je potom nastavio da obrazlaže situaciju oko jednog od najboljih centara na svetu.
"Karl Entoni Tauns je pokazao spremnost da pregovara o ugovoru koji bi omogućio timu da ostane ispod takozvanog drugog praga, ali Niksi ne odstupaju od granice od oko 200.000.000 dolara tokom te četiri godine".
Međutim, s obzirom na to da je vlasnik Njujorka Džejms Dolan stavio do znanja da Niksi neće prelaziti granicu, ovo bi mogao da bude ćorsokak u pregovorima. Takođe, još jeda igrač koji ima pravo na produžetak ugovora je Džoš Hart.
"On je već nagovestio da bi, kako se približavamo februaru, što je vreme za trejdove, temperatura oko njih dvojice mogla da poraste u slučaju da ne produže ugovore", rekao je Čaranija.
Nema dileme da bi se Njujork našao u problemu u slučaju da se ne dogovori sa Taunsom. Sjajni centar jedan je od igrača koji su bili najzaslužniji za osvajanje šampionske titule Niksa. Reprezentativac Dominikanse Republike lane je imao prosečni učinak od 22,8 poena, 11,1 skoka i 3,1 asistenciju.