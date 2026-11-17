Dubai je nastavio sa trendom ugošćavanja sportskih asova i velikana iz različitih sportskih grana, a ovog puta iz prvih redova utakmicu je pratio doskorašnji trener Mančester Sitija i jedan od najtrofejnijih fudbalskih stručnjaka u istoriji. Njemu je u ime kluba dres sa brojem "4", koji je Gvardiola nosio tokom igračke karijere, uručio predsednik i generalni menadžer Dejan Kamenjašević .

Debakl u Atini bio je samo loš dan za košarke Dubaija, što se na delu potvrdilo u susretu sa Anadolu Efesom. Igrači Ćavija Paskvala morali su dobro da se preznoje, ali su pred očima jednog od najboljih fudbalskih trenera svih vremena Pepa Gvardiole uspeli da savladaju nekadašnjeg dvostrukog uzastopnog šampiona Evrolige rezultatom 80:75 (15:23, 27:17, 17:15, 21:20).

Gvardiola je imao šta da vidi. Nije bila baš savršena košarkaška predstava, ali bilo je neizvesnosti, Efes je vodio najveći deo prvog poluvremena, Dubai je bukvalno pred samu pauzu okrenuo rezultat i uspeo da izdrži sve nalete upornog rivala do kraja, a takođe je prisustvovao još jednoj monstruoznoj partiji Mfiondua Kabengelea, debiju Marselinja Uertasa u dresu novog tima, kao i Filipa Petruševa kako trojkom "potapa" goste iz Istanbula. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Kabengele nastavlja da postavlja standarde za evroligaške centre! Treći put ove sezone upisao je dabl-dabl i to sada sa čak 18 poena i isto toliko skokova, od čega je četiri puta loptu pohvatao u fazi napada. Nije nikakva tajna da momak rodom iz Kanade pored sjajnih fizičkih i atletskih kvaliteta ima i sasvim pristojan šut, što ga čini posebno opasnim i nezgodnim za čuvanje. Sjajno je otvorio susret i već u prvoj četvrtini ubacio sedam poena, do poluvremena je izbrojao 12 poena i dugo su Dvejn Bejkon i on maltene sami nosili igru Dubaija na svojim leđima, da bi u nastavku komandu preuzeo Džanan Musa.

I Filip Petrušev imao je značajan uticaj na konačni rasplet. Srpski košarkaš meč je završio sa 10 poena uz četiri skoka i jednu asistenciju za 22 minuta na parketu, a njegova trojka iz ugla na minut i po do kraja odvela je Dubai na komotnih 11 poena (78:67). Znao je taj hitac da proslavi Petrušev, zajedno sa saigračima i osetilo se koliko im je svima značilo to što je konačno skinut pritisak sa leđa. A, delovalo je da su se u Efesu svojski potrudili da, ako ništa drugo, skupo prodaju kožu. Svoje prve minute, tačnije pet i po, u dresu novog tima upisao je Marselinjo Uertas. Pre tri dana odigrao je poslednji meč za Tenerife, a odmah po dolasku u Dubai Paskval ga je bacio u vatru. Prvi meč za Dubai završio je sa jednim pogođenim slobodnim bacanjem i dve podeljene asistencije, a odmah je pokazao da će biti od velike koristi rotaciji u koju se sada i definitivno vratio Tomas Vokap. Amerikanac sa grčkim pasošem nije postigao nijedan poen, ali je imao pet skokova uz četiri završna dodavanja.