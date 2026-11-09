Pogledajte semafor

Kada je lepo, svi se guraju u prvi plan i svako sebi pripisuje zasluge. Čim je loše, nigde nikog nema. Odgovornost postoji samo na papiru ili u javnim obraćanjima, međutim, kada ju je potrebno stvarno pokazati, onda svi od nje beže.

Prošle godine u ovo doba maltene se na sva zvona potencirao napredak prvog tima, koji je sezonu ranije okončao prvenstvo sa dvocifrenim bodovnim zaostatkom u odnosu na večitog rivala, a onda kraj kalendarske godine dočekao kao lider. Tada je i Teleoptik bio na putu povratka iz Srpske lige „Beograd“ u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije, govorilo se o talasu talenata koji su nekoliko meseci kasnije doneli novac značajan za funkcionisanje kluba... Beše to period kada su čelnici govorili kako su promene uočljive i na finansijskom i na sportskom planu. Samo 12 meseci kasnije, umesto napretka zabeležen je drastičan pad. O tome kako se radi u Humskoj nema boljeg svedočanstva od poretka na tabelama, ne samo u elitnom rangu, iako je ono ogledalo celog kluba. Parni valjak je trenutno deseti na tabeli. Tri kola pre zimske pauze je u zoni ispadanja. Kada bi se takmičenje sada okončalo, nastavio bi ga u plej-autu i to boli sve u klubu. Koliko su se dičili prošle sezone, kada su posle prvih 15 utakmica imali 34 boda. Duplo više nego sada. A opet nije bilo zadovoljnih, pa je Predrag Mijatović smenio Srđana Blagojevića.

Umesto Blagojevića angažovan je Nenad Stojaković, koji je započeo uspon Teleoptika, da bi posle promena u stručnom štabu ulogu prvog trenera filijale preuzeo Marko Jovanović i sa Optičarima ne samo sačuvao nego i uvećao prednost, odbio nalete obrenovačkog Radničkog i posle sedam godina vratio Teleoptik u savezni rang. Usput je osvojio Kup Beograda. I umesto da se i filijala pojača, uprava je napravila grešku kao sa prvim timom, pa niti je seniorska ekipa renovirana na odgovarajući način, niti je to učinjeno sa filijalom. Posledica: u zahtevnom takmičenju kakva je Mozzart Bet Prva liga, Optičari su pretposlednji na tabeli i kako sada deluje, teško će se spasti.

Na rezultatskom planu ne ide ni omladincima. Tim Ivana Radovanovića jeste hendikepiran činjenicom da su neki od talenata prekomandovani baš u Teleoptik i da su mu resursi ograničeni, ali opet pogled na tabelu ne obećava, jer je Partizan posle 13 etapa tek na sredini tabele, osmi u poretku, u grupici timova sa po 13 bodova.