Pogledajte semafor

Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 16:05
Gde su crno-beli, po vertikali, od prvog tima do pionira
Kada je lepo, svi se guraju u prvi plan i svako sebi pripisuje zasluge. Čim je loše, nigde nikog nema. Odgovornost postoji samo na papiru ili u javnim obraćanjima, međutim, kada ju je potrebno stvarno pokazati, onda svi od nje beže.
Tako funkcioniše (i) Partizan.
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Prošle godine u ovo doba maltene se na sva zvona potencirao napredak prvog tima, koji je sezonu ranije okončao prvenstvo sa dvocifrenim bodovnim zaostatkom u odnosu na večitog rivala, a onda kraj kalendarske godine dočekao kao lider. Tada je i Teleoptik bio na putu povratka iz Srpske lige „Beograd“ u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije, govorilo se o talasu talenata koji su nekoliko meseci kasnije doneli novac značajan za funkcionisanje kluba... Beše to period kada su čelnici govorili kako su promene uočljive i na finansijskom i na sportskom planu.
Samo 12 meseci kasnije, umesto napretka zabeležen je drastičan pad. O tome kako se radi u Humskoj nema boljeg svedočanstva od poretka na tabelama, ne samo u elitnom rangu, iako je ono ogledalo celog kluba.
Parni valjak je trenutno deseti na tabeli. Tri kola pre zimske pauze je u zoni ispadanja. Kada bi se takmičenje sada okončalo, nastavio bi ga u plej-autu i to boli sve u klubu. Koliko su se dičili prošle sezone, kada su posle prvih 15 utakmica imali 34 boda. Duplo više nego sada. A opet nije bilo zadovoljnih, pa je Predrag Mijatović smenio Srđana Blagojevića.
Umesto Blagojevića angažovan je Nenad Stojaković, koji je započeo uspon Teleoptika, da bi posle promena u stručnom štabu ulogu prvog trenera filijale preuzeo Marko Jovanović i sa Optičarima ne samo sačuvao nego i uvećao prednost, odbio nalete obrenovačkog Radničkog i posle sedam godina vratio Teleoptik u savezni rang. Usput je osvojio Kup Beograda. I umesto da se i filijala pojača, uprava je napravila grešku kao sa prvim timom, pa niti je seniorska ekipa renovirana na odgovarajući način, niti je to učinjeno sa filijalom. Posledica: u zahtevnom takmičenju kakva je Mozzart Bet Prva liga, Optičari su pretposlednji na tabeli i kako sada deluje, teško će se spasti.
Na rezultatskom planu ne ide ni omladincima. Tim Ivana Radovanovića jeste hendikepiran činjenicom da su neki od talenata prekomandovani baš u Teleoptik i da su mu resursi ograničeni, ali opet pogled na tabelu ne obećava, jer je Partizan posle 13 etapa tek na sredini tabele, osmi u poretku, u grupici timova sa po 13 bodova.
Jedini koji se bore za vrh tabele, a ne da strahuju za opstanak, jesu kadeti pod komandom Miroslava Vulićevića. Ta generacija je trenutno treća na tabeli Kadetske lige Srbije (dakle, saveznog ranga), četiri koraka iza Crvene zvezde i jedan iza Vojvodine.
Mlađi kadeti imaju savršen učinak u jednoj od četiri grupe takmičenja na teritoriji grada Beograda, dok su pioniri četvrti na tabeli. Ni oni, ni stariji ne bi trebalo da osećaju pritisak borbe za prvo mesto, ali moraju da se uče šta je Partizan, stiču pobedničke navike, da rastu, razvijaju se i da jednog dana budu materijal za prvi tim.
To je slika i prilika današnjeg Partizana. Skoro nigde nije ozbiljan, opasan, konkurentan. Prvi tim je ispao iz Evrope, neće osvojiti titulu, pitanje je da li će do Evrope, a svi ispod njega po vertikali, ako se ne bore za naslov, što suštinski ne mora biti cilj, neka bar ponude talente za prvi tim. Samo što ne deluje da oni dolaze u izobilju kao ranije.
I to je nečija odgovornost. Valjda.