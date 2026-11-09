Panter ne igra protiv Zvezde! Veliki peh za Barselonu

Sedam pobeda u nizu ima Barselona, od čega četiri u Evroligi, ali je odličnu seriju Katalonaca pokvarila vest o povredi Kevina Pantera. Ekipa Aleksandra Sekulića konačno je uhvatila pravi ritam, a sada će u narednom periodu morati da se snađe bez jednog od svojih najboljih igrača.

Kevin Panter je na utakmici protiv Breogana u domaćem prvenstvu povredio skočni zglob, a prema informacijama Jurohupsa, očekuje se da van parketa provede oko tri nedelje. Amerikanac neće putovati u Atinu na duel sa Panatinaikosom, a propustiće i evroligaške utakmice protiv Crvene zvezde, Fenerbahčea i Pariza.