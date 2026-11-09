Lončar o radu sa Blagojevićem: Zbog njega sam završio u Rusiji

Ne blista baš Akron iz Toljatija ove sezone pod palicom srpskog stratega Srđana Blagojevića. Posle 14 kola je osvojio samo 12 bodova, nalazi se u zoni ispadanja. Zbog čega u ruskoj javnosti provejava sumnja na račun nekadašnjeg trenera Partizana...

Ipak, posle poraza od Spartaka (1:2) u Blagojevićevu odbranu je stao crnogorski reprezentativac Stefan Lončar, ove sezone jedan od najstandardnijih igrača Akrona. Sarađivao je 30-godišnji Nikšićanin prethodno sa Srbinom i u Debrecinu, tako da dobro zna njegove zahteve.

“Već sam radio godinu i po dana sa Srđanom Blagojevićem u Mađarskoj, tako da sam znao šta nas čeka. Za to vreme sa njim sam mnogo napredovao i završio u Rusiji”, rekao je Lončar.