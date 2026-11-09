Lončar o radu sa Blagojevićem: Zbog njega sam završio u Rusiji
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 16:35
Crnogorski fudbaler je pre Akrona sarađivao sa srpskim trenerom i u Debrecinu
Ne blista baš Akron iz Toljatija ove sezone pod palicom srpskog stratega Srđana Blagojevića. Posle 14 kola je osvojio samo 12 bodova, nalazi se u zoni ispadanja. Zbog čega u ruskoj javnosti provejava sumnja na račun nekadašnjeg trenera Partizana...
Ipak, posle poraza od Spartaka (1:2) u Blagojevićevu odbranu je stao crnogorski reprezentativac Stefan Lončar, ove sezone jedan od najstandardnijih igrača Akrona. Sarađivao je 30-godišnji Nikšićanin prethodno sa Srbinom i u Debrecinu, tako da dobro zna njegove zahteve.
“Već sam radio godinu i po dana sa Srđanom Blagojevićem u Mađarskoj, tako da sam znao šta nas čeka. Za to vreme sa njim sam mnogo napredovao i završio u Rusiji”, rekao je Lončar.
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Ostalim igračima Akrona bilo je potrebno malo više vremena da se adaptiraju na rad sa Blagojevićem. Sada je situacija bolja nego na početku sezone...
“Naravno da je svima teško na početku kada stigne novi trener, jer drugačije su ideje i očekivanja. Mislim da se sada već mnogo bolje razumemo sa stručnim štabom, znamo šta hoće i kakav stil gaje. Sa vremenom će svima postati još lakše. Igrao sam sličan fudbal i ranije, tako da sam znao šta mogu da očekujem”, istakao je Lončar.
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