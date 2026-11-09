Velika akcija navijača: Milion evra od milion Grobara

Saopštenje Fondacije prenosimo u celosti:

„Grobari, navijači Partizana. Sportsko društvo se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Klub još uvek nekako funkcioniše, ali dokle će, niko ne zna. Kao što smo nebrojeno puta ponovili, Partizan ima samo nas i u ovom trenutku jedino mi, navijači, možemo da mu pomognemo dok ne stane na svoje noge.

Uzimajući u obzir sve iz prošlosti, ova akcija neće biti „blanko“ pomoć klubu. Želimo da kontrolišemo gde će novac koji prikupimo ići, tako da će svaka uplata klubu biti ciljana i sa jasno određenom namenom.

Zato vas pozivamo da se, shodno finansijskim mogućnostima, odazovete akciji kako bismo sačuvali naš klub i napravili zdravu osnovu za njegov oporavak.

OVO NIJE POMOĆ TRENUTNOJ UPRAVI. OVO JE POMOĆ NAŠEM PARTIZANU“, stoji u saopštenju Fondacije.

Inače, za uplate iz Srbije potrebno je navesti sledeće podatke: Primalac – OPNZPS, Jedrenska 1, Zvezdara, 11050 Beograd; dinarski račun 155-0000000087749-21; šifra za prenos sa računa 289 — donacija fizičkog lica, Model 00; Poziv na broj – MILION-ZA-PARTIZAN.

Za uplate iz inostranstva važi PayPal nalog office@opnzps.com.