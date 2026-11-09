Velika akcija navijača: Milion evra od milion Grobara
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 16:55
Cil je pomoć Sportskom društvu
Na razne načine navijači Partizana trudili su se prethodnih godina da pomognu klubu. Navijanjem i konkretnim akcijama. Jednu takvu pokrenula je Fondacija „Od Partizana ništa – za Partizan sve“, čiji je cilj prikupljanje finansijskih sredstava kao neka vrsta donacije klubu.
Pristalice kluba iz Humske veruju da bi akcija mogla da bude široka i rasprostranjena i ciljaju sumu od 1.000.000 evra, koju bi, kroz simoboličan naziv „Milion evra od milion Grobara“ usmerili ka Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan. Još naglašavaju da će svaka uplata biti kontrolisana, odnosno da će se tačno znati gde će novac završiti.
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Saopštenje Fondacije prenosimo u celosti:
„Grobari, navijači Partizana. Sportsko društvo se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Klub još uvek nekako funkcioniše, ali dokle će, niko ne zna. Kao što smo nebrojeno puta ponovili, Partizan ima samo nas i u ovom trenutku jedino mi, navijači, možemo da mu pomognemo dok ne stane na svoje noge.
Uzimajući u obzir sve iz prošlosti, ova akcija neće biti „blanko“ pomoć klubu. Želimo da kontrolišemo gde će novac koji prikupimo ići, tako da će svaka uplata klubu biti ciljana i sa jasno određenom namenom.
Zato vas pozivamo da se, shodno finansijskim mogućnostima, odazovete akciji kako bismo sačuvali naš klub i napravili zdravu osnovu za njegov oporavak.
OVO NIJE POMOĆ TRENUTNOJ UPRAVI. OVO JE POMOĆ NAŠEM PARTIZANU“, stoji u saopštenju Fondacije.
Inače, za uplate iz Srbije potrebno je navesti sledeće podatke: Primalac – OPNZPS, Jedrenska 1, Zvezdara, 11050 Beograd; dinarski račun 155-0000000087749-21; šifra za prenos sa računa 289 — donacija fizičkog lica, Model 00; Poziv na broj – MILION-ZA-PARTIZAN.
Za uplate iz inostranstva važi PayPal nalog office@opnzps.com.