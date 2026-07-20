Novi poredak u grčkoj košarci: PAOK "preoteo" igrača PAO-u i promovisao Osmana od 11.000.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 14:52
Turski reprezentativac u Solunu do 2029.
Ambicije PAOK-a narasle su onog momenta kada ih je preuzela nova vlasnička struktura. Prvobitno je planirano da se klub postepeno podiže s krajnjim ciljem igranja u Evroligi, ali potez koji su crno-beli uradili definitivno stavlja do zanja da ih zanima sam vrh, najpre u Grčkoj, a potom ko zna...
Već neko vreme se pričalo da je PAOK spreman da aktivira transfer bombu u vidu Džedija Osmana. Potpuno euforija je nastala kada se saznalo da ovo nije maštarija, već realnost, a sada je tim iz Soluna ozvaničio najveći potpis, pa možda i u klupskoj istoriji! PAOK je potpisao trogodišnji ugovor s reprezentativcem Turske, koji se obavezao na vernost crno-belima do leta 2029. Nekadašnji član Klivlenda će po sezoni zarađivati neverovatnih 3.000.000 dolara.
"Zdravo navijači PAOK-a, radujem se što ću vas videti u areni. Napred PAOK", bile su prve reči turskog reprezentativca kao novog igrača kluba iz Soluna.
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Ravnoteža u grčkoj košarci je poremećena. Konačno više atinski klubovi neće biti ti koji će se tek tako šetati kroz Eladu i demonstrirati silu nad timovima sa severa zemlje. Uspostavljen je poredak u kojem PAOK može da ponudi nešto bolje igraču koji je imao važeći ugovor s Panatinaikosom i za kojeg su u redovima Zelenih i te kako želeli da ostane u klubu.
Kolika je sada moć PAOK-a ne govori samo činjenica da je realizovan ovako veliki transfer, već i to što crno-beli nisu žalili nova. Cela operacija Džedi Osman košta neverovatnih 11.000.000 dolara. Već smo rekli da će Turčin u Solunu zarađivati 3.000.000 po sezoni, odnosno 9.000.000 za tri godine, dok je klub sa severa Grčke za slobodu Džedija Osmana morao da plati Panatinaikosu sumu od 2.000.000 dolara.
Nema dileme da se radi o jednom od najvećih transfera ovog leta, iako je reč o klubu koji će igrati Evrokup. Potpuno je jasno da je Osman sam krem evropske košarke, dokazan igrač i da će automatski povećati kvalitet ekipe koju s klupe predvodi Andrea Trinkijeri. Ceo spisak novajlija PAOK-a izgleda prilično ozbiljno i crno-beli će biti glavni favorit za osvajanje Evrokupa, uz Aris i Bahčešehir, dok će na domaćij sceni takođe konkurisati za vrh. Italijanski stručnjak bio je odlučan u tome da dobije igrače s evroligaškim iskustvom poput Nika Kalatesa, Naza Mitru Longa i Markusa Fostera. Stigli su i igrači koji su imali ponude iz elitnog takmičenja, kao što su Rejkon Grej i Kajl Aleksander, dok je šlag na tortu bio najbolji strelac francuskog šampionata Trevor Hadžens. Transfer Osmanaje pomerio granice, a nije isključeno da PAOK lansira još nešto.