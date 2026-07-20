Novi poredak u grčkoj košarci: PAOK "preoteo" igrača PAO-u i promovisao Osmana od 11.000.000 dolara

Ambicije PAOK-a narasle su onog momenta kada ih je preuzela nova vlasnička struktura. Prvobitno je planirano da se klub postepeno podiže s krajnjim ciljem igranja u Evroligi, ali potez koji su crno-beli uradili definitivno stavlja do zanja da ih zanima sam vrh, najpre u Grčkoj, a potom ko zna...

Već neko vreme se pričalo da je PAOK spreman da aktivira transfer bombu u vidu Džedija Osmana. Potpuno euforija je nastala kada se saznalo da ovo nije maštarija, već realnost, a sada je tim iz Soluna ozvaničio najveći potpis, pa možda i u klupskoj istoriji! PAOK je potpisao trogodišnji ugovor s reprezentativcem Turske, koji se obavezao na vernost crno-belima do leta 2029. Nekadašnji član Klivlenda će po sezoni zarađivati neverovatnih 3.000.000 dolara.

"Zdravo navijači PAOK-a, radujem se što ću vas videti u areni. Napred PAOK", bile su prve reči turskog reprezentativca kao novog igrača kluba iz Soluna.