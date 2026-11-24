Jer Javor je prvo remizirao u dva derbi meča, sa TSC-om (2:2) i četvrtoplasiranim Vršcem (1:1), da bi onda na Ubu izgubio od Jedinstva (2:3). Istina, nekoliko puta pre toga se izvukao kasnim golovima, nekoliko puta zbog kasnih golova ostajao bez bodova.

Kako bilo, danas je osvanula vest…

“FK Javor Matis obaveštava javnost da gospodin Branko Mirjačić više nije trener naše ekipe. Sa dosadašnjim šefom stručnog štaba došlo je do sporazumnog raskida saradnje. Zahvaljujemo se gospodinu Mirjačiću na posvećenosti i saradnji u prethodnom periodu. Klub će uskoro saopštiti ime novog trenera”.

Podsetimo, Mirjačić je nekada radio kao trener Rada, Tekstilca, pančevačkog Železničara i Smedereva.