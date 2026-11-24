Mogu fudbalski klubovi da ulažu milione u medicinske službe, angažuju najbolje kondicione trenere, analiziraju opterećenje igrača i do najsitnijih detalja vode računa o prevenciji povreda, ali protiv nekih stvari jednostavno nema zaštite. Recimo, protiv jazavaca.

Da fudbaleri ne moraju nužno da budu žrtve oštrih startova protivničkih igrača kako bi završili van terena, na svojoj koži osetio je kapiten engleskog šestoligaša Čelmsford Sitija Kav Majli. Tridesetjednogodišnji vezista propustio je subotnju utakmicu protiv Voltona i Heršama (2:2), pošto je na treningu izvrnuo skočni zglob. Ništa neobično, reklo bi se, da njegovoj povredi nije kumovao jedan četvoronožni stanovnik engleskih livada. Majli je, naime, upao u rupu koju je iskopao jazavac!