Jaza jazavac zaorao teren i onesposobio kapitena: Englezi imaju novog fudbalskog neprijatelja
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 14:29
Bizarna povreda igrača šestoligaškog kluba
Mogu fudbalski klubovi da ulažu milione u medicinske službe, angažuju najbolje kondicione trenere, analiziraju opterećenje igrača i do najsitnijih detalja vode računa o prevenciji povreda, ali protiv nekih stvari jednostavno nema zaštite. Recimo, protiv jazavaca.
Da fudbaleri ne moraju nužno da budu žrtve oštrih startova protivničkih igrača kako bi završili van terena, na svojoj koži osetio je kapiten engleskog šestoligaša Čelmsford Sitija Kav Majli. Tridesetjednogodišnji vezista propustio je subotnju utakmicu protiv Voltona i Heršama (2:2), pošto je na treningu izvrnuo skočni zglob. Ništa neobično, reklo bi se, da njegovoj povredi nije kumovao jedan četvoronožni stanovnik engleskih livada. Majli je, naime, upao u rupu koju je iskopao jazavac!
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Srećom po kapitena Čelmsforda, jazavac nije napravio ozbiljniju štetu, pa se vezista vratio na teren već u ponedeljak, kada je njegov tim savladao Mejdston junajted (1:0). Posle utakmice trener Mark Kuper razjasnio je okolnosti pod kojima je ostao bez jednog od svojih najvažnijih igrača, uključujući i dilemu oko identiteta počinioca.
"Svi mi govore da je priča postala viralna, ali samo sam rekao istinu - upao je u jazavčevu rupu. Prvobitno su mi rekli da je u pitanju lisičja rupa, ali mi je čovek zadužen za teren na kojem treniramo rekao da je jazavčeva. Sada moramo da se pobrinemo da zatrpamo sve rupe pre nego što počnemo da treniramo“, ispričao je Kuper za klupski Jutjub kanal.
Tako je stručni štab Čelmsforda, pored pripreme utakmica, skautiranja protivnika i osmišljavanja taktičkih zamisli, dobio još jedno zaduženje, kontrolu aktivnosti lokalnog životinjskog sveta.
Majli, koji je letos stigao u Čelmsford nakon epizoda u Sautendu i Istliju, izborio je mesto u prilično živopisnoj galeriji fudbalera koji su se povređivali na bizarne načine. Legendarni engleski golman Dejv Besant svojevremeno je pokidao tetivu palca na nozi kada mu je ispala flaša preliva za salatu, dok je Rio Ferdinand povredio tetive u predelu kolena jer je predugo ležao u istom položaju na kauču gledajući televiziju.