Novi veliki potpis u Filadelfiji: Dogovoren Koldvel Poup, roster za napad na prsten skoro kompletiran
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 01:31
Novo ujedinjenje Lebrona Džejmsa i Kentavijusa Koldvel Poupa, osvajača NBA prstena sa Lejkersima 2020. godine
Nastavlja Filadelfija sa potpunom rekonstrukcijom i osnaživanjem igračkog kadra za predstojeću sezonu, a najnovija bomba na NBA tržištu jeste potvrda dolaska iskusnog beka Kentavijusa Koldvel Poupa. Kako prenosi ESPN, dvostruki NBA šampion uspešno je ugovorio raskid ugovora sa Memfisom i planira da potpiše jednogodišnju saradnju sa Siksersima vrednu 3.900.000 dolara, čim prođe standardni period odricanja (waiwers).
Ovaj potez realizovan je u ekspresnom roku preko agencije Klač Sport. Dolazak Koldvel Poupa dešava se samo dan nakon što je košarkaški svet uzdrmala vest da je Lebron Džejms takođe dogovorio prelazak u Filadelfiju. To praktično znači ponovno ujedinjenje dvojice košarkaša koji su igrali ključne uloge u osvajanju šampionske titule sa Los Anđeles Lejkersima u NBA mehuru 2020. godine. Pored tog uspeha, 33-godišnji bek u svom rezimeu ima i šampionski prsten iz 2023. godine, kada je bio nezamenljiv šraf u startnoj petorci Denvera.
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S finansijske strane, Koldvel Poup je napravio ozbiljan kompromis kako bi ponovo igrao u ekipi koja pretenduje na najviši plasman. On je prethodno iskoristio igračku opciju za sezonu 2026/27 u vrednosti od čak 21.600.000 dolara sa Memfisom. Ipak, pošto su se Grizlisi okrenuli podmlađivanju sastava i rešavanju problema sa prenatrpanim rosterom, postignut je sporazum o otkupu ugovora. Košarkaš je oprostio značajan deo tog novca kako bi kao slobodan agent pojačao ambiciozni tim iz Pensilvanije.
Iza iskusnog šutera je takmičarski teška i povredama ispresecana sezona u Memfisu, gde je stigao godinu dana ranije iz Orlanda. Zbog teške dislokacije i operativnog zahvata na desnom malom prstu u februaru, bio je primoran da propusti poslednjih 31 utakmicu regularnog dela sezone. Na 51 odigranom meču beležio je prosečno 8,4 poena, 2,7 asistencija i 2,5 skokova za nešto više od 21 minuta na parketu, što statistički predstavlja njegove najskromnije brojke još od debitantske ruki sezone u ligi.
Njegov prepoznatljivi šut sa distance doživeo je pad na 31,6 odsto, ali stručna javnost i analitičari veruju da će se procenti drastično popraviti u Filadelfiji, gde će odbrane protivnika biti primarno fokusirane na pretnje koje sa sobom nose Lebron Džejms i Džoel Embid.
Stručni štab Siksersa dobija dokazanog igrača na spoljnim pozicijama. Koldvel Poup donosi prekopotrebno šampionsko iskustvo, vrhunsku defanzivnu čvrstinu na perimetru i pouzdan šut iz otvorenih pozicija. Iako je Filadelfija već formirala zastrašujuću petorku u kojoj se očekuju Tajris Maksi, Džejlen Braun, Lebron Džejms, Džoel Embid i talentovani Vi Džej Edžkomb, dovođenje Koldvel Poupa garantuje neprocenjivu dubinu na klupi i mirnoću u prelomnim momentima plej-of utakmica.
Kako bi se oslobodilo mesto u rosteru i papirološki završio ovaj transfer, uprava kluba će u narednim danima morati da otpusti ili trejduje dvojicu igrača sa trenutnog spiska, čime će i zvanično biti kompletirana ova velika letnja rekonstrukcija.