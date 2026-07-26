Novi veliki potpis u Filadelfiji: Dogovoren Koldvel Poup, roster za napad na prsten skoro kompletiran

S finansijske strane, Koldvel Poup je napravio ozbiljan kompromis kako bi ponovo igrao u ekipi koja pretenduje na najviši plasman. On je prethodno iskoristio igračku opciju za sezonu 2026/27 u vrednosti od čak 21.600.000 dolara sa Memfisom. Ipak, pošto su se Grizlisi okrenuli podmlađivanju sastava i rešavanju problema sa prenatrpanim rosterom, postignut je sporazum o otkupu ugovora. Košarkaš je oprostio značajan deo tog novca kako bi kao slobodan agent pojačao ambiciozni tim iz Pensilvanije.

Iza iskusnog šutera je takmičarski teška i povredama ispresecana sezona u Memfisu, gde je stigao godinu dana ranije iz Orlanda. Zbog teške dislokacije i operativnog zahvata na desnom malom prstu u februaru, bio je primoran da propusti poslednjih 31 utakmicu regularnog dela sezone. Na 51 odigranom meču beležio je prosečno 8,4 poena, 2,7 asistencija i 2,5 skokova za nešto više od 21 minuta na parketu, što statistički predstavlja njegove najskromnije brojke još od debitantske ruki sezone u ligi.

Njegov prepoznatljivi šut sa distance doživeo je pad na 31,6 odsto, ali stručna javnost i analitičari veruju da će se procenti drastično popraviti u Filadelfiji, gde će odbrane protivnika biti primarno fokusirane na pretnje koje sa sobom nose Lebron Džejms i Džoel Embid.

Stručni štab Siksersa dobija dokazanog igrača na spoljnim pozicijama. Koldvel Poup donosi prekopotrebno šampionsko iskustvo, vrhunsku defanzivnu čvrstinu na perimetru i pouzdan šut iz otvorenih pozicija. Iako je Filadelfija već formirala zastrašujuću petorku u kojoj se očekuju Tajris Maksi, Džejlen Braun, Lebron Džejms, Džoel Embid i talentovani Vi Džej Edžkomb, dovođenje Koldvel Poupa garantuje neprocenjivu dubinu na klupi i mirnoću u prelomnim momentima plej-of utakmica.

Kako bi se oslobodilo mesto u rosteru i papirološki završio ovaj transfer, uprava kluba će u narednim danima morati da otpusti ili trejduje dvojicu igrača sa trenutnog spiska, čime će i zvanično biti kompletirana ova velika letnja rekonstrukcija.