Olman i Partizan Mozzart Bet na raskrsnici: Razmatra se pozajmica

Naime, kako je potvrđeno MozzartSportu, Partizan i Olman imaju ugovor i crno-beli razmatraju opcije kako bi eventualno mogli iz istog da izađu, ali za sada klub iz Humske nije preduzeo konkretne korake, ali ozvaničenje Olmana jeste na čekanju kako bi se videlo kakve su sve opcije.

Neočekivani ulov u vidu Luke Vildoze promenio je prioritete crno-belih, svedoci smo bili da je i Vendel Mur bio veoma blizu da potpiše ugovor, ostalo je bilo da se dogovore finalni detalji, ali je onda u priču prvo ušao Rim, a zatim i Virtus iz Bolonje koji ga je preoteo.

Zbog iznenadnih promena na tržištu, rukovodstvo kluba iz Humske razmatra opcije da Olmena pošalje i na pozajmicu ako se pronađe klub koji je zainteresovan. Olmen iza sebe ima sjajnu sezonu u Turk Telekomu i uvršten je u najbolju petorku Evrokupa...

Ostaje da se vidi kako će se ova situacija razrešiti jer se Partizan okuplja za početak priprema oko 20. avgusta.