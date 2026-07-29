Olman i Partizan Mozzart Bet na raskrsnici: Razmatra se pozajmica
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 13:39
Brojne promene na igračkom tržištu naterali su upravu kluba iz Humske da proveri sve opcije oko Kajla Olmana sa kojim je potpisan ugovor
Iako je Partizan do sada imao izuzetno aktivan prelazni rok u kom su zvanično predstavljeni Lemar Stivens, Kevarijus Hejs, Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Derek Vilis i Nikola Tanasković, sklapanje tima za novu sezonu još uvek nije završeno. Jedno ime koje se nedeljama smatralo već viđenim u crno-belom dresu bio je američki bek sa crnogorskim pasošem Kajl Olmen, međutim, sada postoji mogućnost da on nikada i ne zaigra u crno-belom dresu.
Kako saznaje portal Basketballsphere, Olmen je trenutno „na ledu”.
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Naime, kako je potvrđeno MozzartSportu, Partizan i Olman imaju ugovor i crno-beli razmatraju opcije kako bi eventualno mogli iz istog da izađu, ali za sada klub iz Humske nije preduzeo konkretne korake, ali ozvaničenje Olmana jeste na čekanju kako bi se videlo kakve su sve opcije.
Neočekivani ulov u vidu Luke Vildoze promenio je prioritete crno-belih, svedoci smo bili da je i Vendel Mur bio veoma blizu da potpiše ugovor, ostalo je bilo da se dogovore finalni detalji, ali je onda u priču prvo ušao Rim, a zatim i Virtus iz Bolonje koji ga je preoteo.
Zbog iznenadnih promena na tržištu, rukovodstvo kluba iz Humske razmatra opcije da Olmena pošalje i na pozajmicu ako se pronađe klub koji je zainteresovan. Olmen iza sebe ima sjajnu sezonu u Turk Telekomu i uvršten je u najbolju petorku Evrokupa...
Ostaje da se vidi kako će se ova situacija razrešiti jer se Partizan okuplja za početak priprema oko 20. avgusta.