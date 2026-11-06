Zvezda predstavila Luku Ilića pored grafita Nišlija
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Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 13:17
Iskusni vezista se drugi put vraća na Marakanu
Crvena zvezda je ozvaničila prvo zimsko pojačanje. Kao što se već pisalo, Luka Ilić je ponovo stanovnik Marakane. Posle završetka saradnje sa Ovijedom, i neuspešnih pregovora sa Krajovom i pojedinim ruskim klubovima, kreativni vezista je odlučio da počne treći mandat u matičnom klubu.
On je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine, uz opciju da saradnja bude produžena na još 12 meseci.
„Presrećan sam i mislim da je ovo velika čast. Nadam se da ću pružati što bolje partije u ovom periodu. Bila je laka odluka, čuo sam se sa upravom kluba, brzo smo se dogovorili i mislim da je to bila najbolja opcija“, rekao je Ilić.
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Istakao je Ilić da veruje u dobar učinak u nastavku sezone.
„Nisam imao prilike još sa šefom da razgovaram, ali nadam se da će sve biti kako treba. Nadam se što većem broju golova, asistencija, naravno titula, što je najvažnije“.
Luka Ilić je rođen 2. jula 1999. godine u Nišu i u Crvenu zvezdu je prvi put stigao još kao pionir. Od tada je prošao sve mlađe selekcije našeg kluba i izborio se za mesto u prvom timu, u kojem je već tokom prve seniorske sezone potvrdio kvalitet i imao značajnu ulogu. Crvenu zvezdu napustio je 2018. godine, nakon čega je nastavio karijeru u inostranstvu, a najviše nastupa je zabeležio u Holandiji i Francuskoj, gde je stekao značajno internacionalno iskustvo. U sezoni 2024/25 ponovo je obukao crveno-beli dres, a potom je u julu 2025. godine potpisao za španski Real Ovijedo, za koji je nastupao do povratka u Crvenu zvezdu.