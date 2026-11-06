Zvezda predstavila Luku Ilića pored grafita Nišlija

Crvena zvezda je ozvaničila prvo zimsko pojačanje. Kao što se već pisalo, Luka Ilić je ponovo stanovnik Marakane. Posle završetka saradnje sa Ovijedom, i neuspešnih pregovora sa Krajovom i pojedinim ruskim klubovima, kreativni vezista je odlučio da počne treći mandat u matičnom klubu.

On je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine, uz opciju da saradnja bude produžena na još 12 meseci.

„Presrećan sam i mislim da je ovo velika čast. Nadam se da ću pružati što bolje partije u ovom periodu. Bila je laka odluka, čuo sam se sa upravom kluba, brzo smo se dogovorili i mislim da je to bila najbolja opcija“, rekao je Ilić.