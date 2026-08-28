Obradović ostao bez glavnog igrača: Harper van terena tri do pet meseci

Prema zvaničnom saopštenju kluba, Harper se povredio na treningu, na kome je pokidao ligament palca. Očekuje se da će njegov oporavak trajati između tri i pet meseci, što potencijalno ostavlja Hapoel bez svog lidera sve do februara.

Harper je nedavno ušao u istoriju još jednom dominantnom sezonom, postavši prvi igrač ikada koji je dva puta osvojio priznanje za MVP-ja Evrokupa. Nagradu je osvojio dve sezone zaredom, čime je samo potvrdio status najboljeg bek u takmičenju.

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Plejmejker završio je regularni deo sezone kao drugi strelac lige sa 19,5 poena po meču, dok je takođe bio drugi po indeksu korisnosti sa 22,2. Istovremeno, Harper je i jedan od najboljih organizatora igre u takmičenju sa 5,2 asistencije po utakmici.

U karijeri je pre Hapoela iz Jerusalima igrao za Valensiju, Nju Orleans Pelikanse i razvojni tim te ekipe, Njujork Nikse, njihovu ekipu u Dži ligi gde je nastupao i za razvojni tim Finiksa, a pre svega toga tri godine je proveo na univerzitetu Oburn.

Ovo je veliki udarac za Hapoel koji je za trenera postavio Sašu Obradovića, a i onda doveo Džejlina Smita, Šejka Miltona, Dejvida Rodija, Keneta Loftona, Devonte Kejkoka i Dušana Miletića. I dalje je ova ekipa jedan od favorita, ali je put do vrha sada postao mnogo teži.