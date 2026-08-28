Pomama za krilom Evertona: Posle Sitija, želi ga i Totenhem, Karamele bi da u posao ubace Rišarlisona

Karamele bi u pregovore sa Totenhemom želele da ubace Ričarlisona. Brazilac je u Totenhem otišao upravo iz Evertona, ali nije ostavio dobar utisak. Nalazi se u poslednjoj godini ugovora, a Totenhem nije pokazao interes da produži saradnju, pa je ovo leto poslednja šansa da nešto zarade na njemu i u Evertonu se uzdaju u to.

Prethodnog leta, Endijaje je bio meta Intera koji je bio spreman da plati 52.000.000 evra, ali su u Evertonu rešili da ne žure sa prodajom jednog od najboljih igrača i ponuda je odbijena. Ispostavilo se da je taj potez bio dobar, jer su se ovog leta javili platežno moćniji klubovi.

Igrač je svakako iskazao želju za promenom sredine, pitanje je samo u kom pravcu će krenuti. Da li prema Londonu ili prema Mančesteru. Ukoliko bi Endijaje otišao, nema dileme da bi to bila jedna od najskupljih prodaja u istoriji Evertona.