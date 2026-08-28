Pomama za krilom Evertona: Posle Sitija, želi ga i Totenhem, Karamele bi da u posao ubace Rišarlisona
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 16:36
Pevci pokazali interesovanje za Ilimana Endijajea, teško će Senegalac ostati na Hil Dikinsonu
Kako je igrao Iliman Endijaje prethodne tri godine u dresu Evertona čudno je kako do sada nije promenio sredinu i otišao u neki jači klub. Zato je to moguće da se desi ovog leta, pošto za Endijajeom očigledno počinje da vlada pomama. U toku jučerašnjeg dana britanski Atletik je pustio informaciju da je Mančester Siti spreman da se upusti u dovođenje krilnog napadača iz Senegala, ali nisu jedini. Kako prenosi Footmercato, Totenhem je takođe zainteresovan za transfer nekadašnjeg igrača Olimpika iz Marselja.
Za sada, Endijaje više naginje prema Sitiju, čak je odlazak na Etihad postavio kao prioritet, ako bi se desilo da dođe do dogovora između klubova. Iako je primarna meta Pevaca Kodi Gakpo (želi ga i Siti) i sa kojim imaju dogovorene lične uslove još od jula, očigledno je da uprava kluba iz Londona želi da treneru Robertu De Zerbiju omogući što širi igrački kadar. Ipak, ima i Everton svoju računicu.
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Karamele bi u pregovore sa Totenhemom želele da ubace Ričarlisona. Brazilac je u Totenhem otišao upravo iz Evertona, ali nije ostavio dobar utisak. Nalazi se u poslednjoj godini ugovora, a Totenhem nije pokazao interes da produži saradnju, pa je ovo leto poslednja šansa da nešto zarade na njemu i u Evertonu se uzdaju u to.
Prethodnog leta, Endijaje je bio meta Intera koji je bio spreman da plati 52.000.000 evra, ali su u Evertonu rešili da ne žure sa prodajom jednog od najboljih igrača i ponuda je odbijena. Ispostavilo se da je taj potez bio dobar, jer su se ovog leta javili platežno moćniji klubovi.
Igrač je svakako iskazao želju za promenom sredine, pitanje je samo u kom pravcu će krenuti. Da li prema Londonu ili prema Mančesteru. Ukoliko bi Endijaje otišao, nema dileme da bi to bila jedna od najskupljih prodaja u istoriji Evertona.