Siti bez Dokua u Londonu, čeka se debi Buadija

Istina, znao je Palas poslednjih godina da namuči Siti. Pogotovo sa svom Selherstu. Uostalom, pre godinu i po dana je došao do trofeja u FA kupu baš tako što je savladao Siti na Vembliju sa 1:0.

Pre toga, 2024. godine na Selherstu su odigrali 2:2, a 2022. je bilo 0:0. Ipak, interesantno je to što su sve te utakmice bile na proleće, kada je Mančester Siti igrao važnije utakmice u Ligi šampiona.

21.00: (5,00) Kristal Palas (4,10) Mančester Siti (1,70)

Biće zanimljivo videti da li će večeras za Građane da debituje Ajub Buadi, letnje pojačanje za koje je izdvojeno 95.000.000 evra. Trener Enco Mareska je potvrdio da je ta opcija moguća.

“Ajub je spreman za debi. Radio je dobro u Lilu, tako da je fizički spreman. Videćemo samo koliko će mu trebati vremena da se adaptira na novu sredinu. Prvi utisak mi je koliko je on miran. Uopšte ne deluje kao da ima 18 godina. Ipak, važno je baš zbog njegovih godina da ga polako uvodimo u ritam, jer ipak dolazi iz druge države. Nema potrebe da žurimo. Svakako je on igrač na kojeg ozbiljno računamo u budučnosti”, kazao je Mareska.

Ono što je sigurno, Siti u London stiže bez Žeremija Dokua. Belgijanac se povredio protiv Arsenala, nije bio u konkurenciji za Bornmut. Taj meč je propustio i Mateus Nunjes, koji se u međuvremenu počeo da trenira, ali njegov nastup je pod znakom pitanja.

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PREMIJER LIGA – 2. KOLO

Petak

21.00: (5,00) Kristal Palas (4,10) Mančester Siti (1,70)

Subota

13.30: (1,52) Liverpul (4,50) Notingem Forest (5,80)

16.00: (2,10) Bornmut (3,45) Everton (3,50)

16.00: (1,95) Koventri (3,50) Hal (3,90)

18.30: (2,35) Totenhem (3,50) Njukasl (2,95)

Nedelja

15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)

15.00: (2,65) Lids (3,20) Brentford (2,75)

15.00: (2,50) Sanderlend (3,30) Fulam (2,85)

17.30: (1,40) Mančester Junajted (5,00) Ipsvič (7,00)

Ponedeljak

21.00: (6,00) Aston Vila (3,90) Arsenal (1,60)

***Kvote su podložne promenama