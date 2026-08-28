Zvezda prodala još jednog špica: Džej Enem u Seriji A
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 16:38
Prvak Srbije bi trebalo da dobije 4.000.000 evra od transfera u Bolonju
Prvo je ostala bez dva beka, a sad i bez dva špica. Posle rastanka sa Nairom Tiknizjanom i Seolom, Crvena zvezda je najpre prodala Bruna Duartea, da bi zatim utanačila još jedan posao u sklopu renoviranja tima, sada u ofanzivnom delu. Džej Enem je prodat u Italiju.
Prema informacijama Telegrafa, Holanđanin će zadužiti opremu Bolonje u poslu koji bi crveno-belima odmah trebalo da donese 4.000.000 evra na ime obeštećenja, a kada se bude prodavao dalje, na Stadionu „Rajko Mitić“ mogu da računaju na 15 procenata od narednog transfera. Na sve to valja dodati da će, u zavisnosti od individualnog i timskog učinka Enema, Zvezda moći da prihoduje još 1.500.000 evra.
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Prethodnih dana Italijani su pisali kako čelnici Crvene zvezde cene Enema na 8.000.000 evra. Bilo je govora da ga je na listi želeo povratnik u Seriju A, Frozinone, da bi baš Mozzart Sport minulog vikenda preneo interesovanje Bolonje. Doduše, tada u vrednosti od 7.000.000 evra.
Možda je i eliminacija ekipe Alberta Rijere iz kvalifikacija za Ligu Evrope uticala na pad cene, ali svakako će Zvezda dobro proći. Zimus je u njegov potpis iz OFK Beograda Mozzart Beta uložila 2.000.000 evra, a sad ga prodaje po duplo većoj ceni.
U međuvremenu je 23-godišnji špic odigrao 22 utakmice, postigao sedam i namestio još tri gola za crveno-bele, ali je utisak da je posle gostovanja u Lilu, kada je bio jedan od najboljih pojedinaca u slavlju 1:0, počeo da pada i posle toga su na Marakani počeli da razmišljaju o prodaji.