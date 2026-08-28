Zvezda prodala još jednog špica: Džej Enem u Seriji A

Prethodnih dana Italijani su pisali kako čelnici Crvene zvezde cene Enema na 8.000.000 evra. Bilo je govora da ga je na listi želeo povratnik u Seriju A, Frozinone, da bi baš Mozzart Sport minulog vikenda preneo interesovanje Bolonje. Doduše, tada u vrednosti od 7.000.000 evra.

Možda je i eliminacija ekipe Alberta Rijere iz kvalifikacija za Ligu Evrope uticala na pad cene, ali svakako će Zvezda dobro proći. Zimus je u njegov potpis iz OFK Beograda Mozzart Beta uložila 2.000.000 evra, a sad ga prodaje po duplo većoj ceni.

U međuvremenu je 23-godišnji špic odigrao 22 utakmice, postigao sedam i namestio još tri gola za crveno-bele, ali je utisak da je posle gostovanja u Lilu, kada je bio jedan od najboljih pojedinaca u slavlju 1:0, počeo da pada i posle toga su na Marakani počeli da razmišljaju o prodaji.