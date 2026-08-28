Okršaj večitih na afričkom tlu: Južni Sudan na Karlikov pogon bolji od Monekea i Izundua

Ono što može da raduje pristalice večitih rivala jesu vrlo dobre partije predstavnika crno i crveno-belih, a sigurno da je iz ovog okršaja na tlu Afrike daleko zadovoljniji izašao Karlik Džons . Nije plej Partizan Mozzart Beta bio najefikasniji, ali je bio ubedljivo najbolji pojedinac na parketu. Radio je apsolutno sve za Južni Sudan, poentirao, skakao, asistirao i bio na rubu tribl-dabl učinka. Meč je završio sa 11 poena, osam skokova i 12 asistencija i tako pokazao da je već sada uhvatio odličan ritam za nadolazeću sezonu. Biće ovo veoma bitno za crno-bele, jer Karlik nije počeo pripreme, ali će se priključiti ekipi gotovo iz takmičarskog ritma.

Najefikasniji igrač na utakmici bio je Mariel Šajok . Krilni igrač Južnog Sudana je postigao 19 poena, uz šest skokova i četiri asistencije, a i on će naredne sezone igrati na terenima ABA lige, tačnije za Budućnost.

Kada je reč o Nigeriji, jedna od najuspešnijih afričkih selekcija je za ovaj kvalifikacioni prozor pozvala Čimu Monekea i Ebuku Izundua, upravo da bi se ostvarile pobede koje bi je ugurale među tri prvoplasirane reprezentacije. Bilans je bio takav da su Nigerijci najpre izgubili od Kameruna, a sada i od Južnog Sudana. Međutim, vedete Crvene zvezde pružile su vrlo dobre partije.

Moneke je, baš kao Džons na drugoj strani, bio zadužen za popunjavanje svih statističkih kolona, pa je meč završio sa 11 poena, sedam skokova i isto toliko asistencija, ali uz loš procenat šuta iz igre (4/13). Doduše, treba reći da su Nigerijci upravo njegovim poenima došli u situaciju da u finišu priprete rivalu. Izundu je imao dosta manju minutažu i na parketu poveo 17 minuta, a za to vreme ostvario 12 poena i šest skokova. Možda Nigerijci mogu da se zapitaju da li bi rezultat bio pozitivan da je centar Crvene zvezde dobio više minuta, ali sada je kasno o tome da se razmišlja.