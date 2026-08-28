Novi centar u Madridu stiže iz Portorika

Nastavlja Pedro Martinez da radi punom parom u Real Madridu. I sigurno mu je mnogo drugačije nego u Valensiji u kojoj nije imao veliki budžet, pa je morao da traga za skrivenim dijamantima. Sada što izabere, to i dobije.

A izabrao je Demijana Džonsa da bude novi centar kraljevskog kluba. Amerikanac (31) je potpisao ugovor na godinu dana, a ovo će mu biti prvi put da igra u Evropi, nakon što je prethodnu sezonu završio u Portoriku.