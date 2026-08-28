Novi centar u Madridu stiže iz Portorika
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Vreme čitanja: 1min | pet. 28.08.26. | 16:46
Demijan Džons zadužio opremu Reala
Nastavlja Pedro Martinez da radi punom parom u Real Madridu. I sigurno mu je mnogo drugačije nego u Valensiji u kojoj nije imao veliki budžet, pa je morao da traga za skrivenim dijamantima. Sada što izabere, to i dobije.
A izabrao je Demijana Džonsa da bude novi centar kraljevskog kluba. Amerikanac (31) je potpisao ugovor na godinu dana, a ovo će mu biti prvi put da igra u Evropi, nakon što je prethodnu sezonu završio u Portoriku.
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Džons je tokom karijere odigrao 293 utakmice u NBA ligi. Nastupao je za Golden Stejt Voriorse, Atlantu Hokse, Sakramento Kingse, Finiks Sanse, Los Anđeles Lejkerse, Jutu Džez i Klivlend Kavalirse.
Košarka, 20.30: (1,25) Senegal (17,0) Angola (4,40)
Džons je takođe osvojio dve NBA titule sa Golden Stejtom, pošto je bio deo moćnih šampionskih timova Voriorsa 2017. i 2018. godine.
Tokom svoje NBA karijere, Džons je prosečno beležio 4,9 poena, 3,1 skok i 0,7 blokada za nešto manje od 14 minuta po utakmici, uz 66% šuta iz igre. Takođe je 75 puta bio u početnoj petorci.
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U Real Madrid stiže iz ekipe Bajamon Kaubojs sa kojom je osvojio titulu u ligi Portorika, gde je na 10 nastupa prosečno beležio 13 poena, 5,7 skokova, 1,2 asistencije i 2,5 blokada.
Pre američkog centra, Madriđani su doveli Haimea Pradilju, Timotija Luvavua Kabaroa, Mikaela Jantunena, Maksa Šulgu, Olivijea Sara i Elija Endijajea.