Rijera: Moja obaveza je da se ova situacija ne ponovi

Rijera nije skrivao razočaranje, istakavši da ga eliminacija iz drugog po jačini evropskog takmičenja izuzetno boli, ali se osvrnuo i na sudijske odluke u Češkoj.

„Boli kao nikada do sada. Boli mnogo, ali ono što te boli, to te nauči. Kao prvo, izvinjenje klubu i našim navijačima zbog prilike koju smo imali u Ligi Evrope. Kao glavni trener, ja sam odgovoran za ono što se dešava na terenu i nema smisla pričati o drugom: igračima koji više nisu sa nama, pripremnom periodu, organizaciji kluba… Fokus je samo ka lopti… Ali! Kao drugo, kada ti se u istoj utakmici desi da budu dosuđena tri penala, od kojih je jedan komičan u poslednjem minutu nad protivničkim golmanom, crveni karton, svaka odluka protiv nas… Kao u horor filmu. Da igramo 100 puta, ovo se više ne bi ponovilo. I na kraju, šta je bilo – bilo je… Gledamo samo napred, tražimo rešenja, a moja odgovornost je da se postaram da se ova situacija ne ponovi”, napisao je Rijera na svom Instagram profilu.