Rijera: Moja obaveza je da se ova situacija ne ponovi
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 16:43
Španac se izvinio navijačima posle debakla u Plzenju, najavivši bolne odluke i rezove
Dan nakon teškog poraza od Viktorije Plzenj (1:5) i ispadanja u Ligu konferencije, trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se porukom na društvenim mrežama.
Španski stručnjak preuzeo je potpunu odgovornost za propuštenu priliku da se izbori plasman u Ligu Evrope, uputio izvinjenje navijačima, ali i najavio oštre poteze u ekipi za dobrobit kluba.
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Rijera nije skrivao razočaranje, istakavši da ga eliminacija iz drugog po jačini evropskog takmičenja izuzetno boli, ali se osvrnuo i na sudijske odluke u Češkoj.
„Boli kao nikada do sada. Boli mnogo, ali ono što te boli, to te nauči. Kao prvo, izvinjenje klubu i našim navijačima zbog prilike koju smo imali u Ligi Evrope. Kao glavni trener, ja sam odgovoran za ono što se dešava na terenu i nema smisla pričati o drugom: igračima koji više nisu sa nama, pripremnom periodu, organizaciji kluba… Fokus je samo ka lopti… Ali! Kao drugo, kada ti se u istoj utakmici desi da budu dosuđena tri penala, od kojih je jedan komičan u poslednjem minutu nad protivničkim golmanom, crveni karton, svaka odluka protiv nas… Kao u horor filmu. Da igramo 100 puta, ovo se više ne bi ponovilo. I na kraju, šta je bilo – bilo je… Gledamo samo napred, tražimo rešenja, a moja odgovornost je da se postaram da se ova situacija ne ponovi”, napisao je Rijera na svom Instagram profilu.
Strateg crveno-belih jasan je u nameri da sprovede konkretne promene kako bi se ekipa podigla, podsećajući da je sezona još uvek duga i da tim očekuje borba na tri fronta.
„Da uočimo greške, raščistimo stvari, donesemo odluke – neke i bolne, da se organizujemo… Za dobrobit. Daću i uradiću sve što je u mojoj moći, budite sigurni. Sezona nije završena, imamo ligu, kup i Ligu konferencija”, poručio je šef stručnog štaba Zvezde.
Crvena zvezda će takmičene nastaviti u Ligi konferencije, gde će joj rivali biti Kopenhagen, Gent, Trabzon, Lugano, Inter Eskaldes i Iberija iz Tbilisija. Takmičenje počinje 15. oktobra, dok će tačan raspored odigravanja utakmica biti poznat do nedelje. Za crveno-bele nema mnogo vremena za odmor i žaljenje. Već u nedelju od 20.00 časova Zvezdu očekuje prvenstveni meč protiv Zemuna na Ubu, dok je za naredni vikend (nedelja, 19.00) zakazan prvi ovosezonski "večiti derbi" protiv Partizana na stadionu Rajko Mitić.