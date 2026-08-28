Rijera: Moja obaveza je da se ova situacija ne ponovi

Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 16:43

Španac se izvinio navijačima posle debakla u Plzenju, najavivši bolne odluke i rezove

Dan nakon teškog poraza od Viktorije Plzenj (1:5) i ispadanja u Ligu konferencije, trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se porukom na društvenim mrežama.

Španski stručnjak preuzeo je potpunu odgovornost za propuštenu priliku da se izbori plasman u Ligu Evrope, uputio izvinjenje navijačima, ali i najavio oštre poteze u ekipi za dobrobit kluba.

Izabrane vesti

Rijera nije skrivao razočaranje, istakavši da ga eliminacija iz drugog po jačini evropskog takmičenja izuzetno boli, ali se osvrnuo i na sudijske odluke u Češkoj.
„Boli kao nikada do sada. Boli mnogo, ali ono što te boli, to te nauči. Kao prvo, izvinjenje klubu i našim navijačima zbog prilike koju smo imali u Ligi Evrope. Kao glavni trener, ja sam odgovoran za ono što se dešava na terenu i nema smisla pričati o drugom: igračima koji više nisu sa nama, pripremnom periodu, organizaciji kluba… Fokus je samo ka lopti… Ali! Kao drugo, kada ti se u istoj utakmici desi da budu dosuđena tri penala, od kojih je jedan komičan u poslednjem minutu nad protivničkim golmanom, crveni karton, svaka odluka protiv nas… Kao u horor filmu. Da igramo 100 puta, ovo se više ne bi ponovilo. I na kraju, šta je bilo – bilo je… Gledamo samo napred, tražimo rešenja, a moja odgovornost je da se postaram da se ova situacija ne ponovi”, napisao je Rijera na svom Instagram profilu.

Strateg crveno-belih jasan je u nameri da sprovede konkretne promene kako bi se ekipa podigla, podsećajući da je sezona još uvek duga i da tim očekuje borba na tri fronta.
„Da uočimo greške, raščistimo stvari, donesemo odluke – neke i bolne, da se organizujemo… Za dobrobit. Daću i uradiću sve što je u mojoj moći, budite sigurni. Sezona nije završena, imamo ligu, kup i Ligu konferencija”, poručio je šef stručnog štaba Zvezde.

Crvena zvezda će takmičene nastaviti u Ligi konferencije, gde će joj rivali biti Kopenhagen, Gent, Trabzon, Lugano, Inter Eskaldes i Iberija iz Tbilisija. Takmičenje počinje 15. oktobra, dok će tačan raspored odigravanja utakmica biti poznat do nedelje. Za crveno-bele nema mnogo vremena za odmor i žaljenje. Već u nedelju od 20.00 časova Zvezdu očekuje prvenstveni meč protiv Zemuna na Ubu, dok je za naredni vikend (nedelja, 19.00) zakazan prvi ovosezonski "večiti derbi" protiv Partizana na stadionu Rajko Mitić.

tagovi

Albert Rijera
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest