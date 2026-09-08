Gradi imperiju i razgranava mrežu: Mesi kupuje još jedan klub u Španiji
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 21:40
Argentinac će samostalno voditi Eldense, a ranije je ušao u Kornelju
Beše april ove godine, sredina meseca, i osvanula je vest: Lionel Mesi kupio je Kornelju. Uklapa se u ono što je govorio, a to je da sa porodicom po završetku karijere namerava da živi u Kataloniji, gde je proveo veći deo života. Taj dan se bliži, a Argentinac je nastavio da povlači poslovne poteze…
Možda uskoro više neće biti na terenu, ali u fudbalu – hoće. Ima nameru da razgrana mrežu i da na Iberijskom poluostrvu izgradi imperiju. Potezi koje vuče proteklih meseci na to ukazuje, jer nije mu dovoljan jedan klub u Španiji, potreban mu je još jedan.
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I kupiće ga, pala je definitivna odluka. Sve što je trebalo da bude utanačeno – utanačeno je. Lionel Mesi će ući u Eldense, klub koji se takmiči u Segurni, i samostalno će ga voditi.
Argentinac će u narednim danima preuzeti 100 odsto vlasništva Eldense od kolumbijske investicione grupe TH. Postigli su usmeni dogovor, konkretno Lionel Mesi i Huan Karlos Truhiljo, a je pre samo godinu dana kupio akcije od Paskvala Peresa.
No, prvo da se provere papiri, da li je sve čisto, a i da Nacionalno sportsko veće u Španiji to aminuje…
Ukoliko se posao realizuje, Lionel Mesi će imati u svom vlasništvu prvi profesionalni španski klub. Kornelja to nije, takmiči se u trećoj ligi, a iz nje su izašli David Raja, Đerar Martin, Andre Onana, Iker Almena i mnogi drugi. Što se tiče Eldensea, kluba iz pokrajine Alikante, stacioniran je u gradu sa 55.000 duša. Ima oko 3.500 sezonskih pretplatnika i stadion može da primi oko 5.800 gledalaca.
Eldense nije dobro ušao u novu sezonu, osvojio je samo dva boda u Segundi i prošlog ponedeljka otpustio je Klaudija Baragana. Prvi je trener koga je neki španski klub u drugom rangu smenio…