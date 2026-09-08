Gradi imperiju i razgranava mrežu: Mesi kupuje još jedan klub u Španiji

Beše april ove godine, sredina meseca, i osvanula je vest: Lionel Mesi kupio je Kornelju. Uklapa se u ono što je govorio, a to je da sa porodicom po završetku karijere namerava da živi u Kataloniji, gde je proveo veći deo života. Taj dan se bliži, a Argentinac je nastavio da povlači poslovne poteze…

Možda uskoro više neće biti na terenu, ali u fudbalu – hoće. Ima nameru da razgrana mrežu i da na Iberijskom poluostrvu izgradi imperiju. Potezi koje vuče proteklih meseci na to ukazuje, jer nije mu dovoljan jedan klub u Španiji, potreban mu je još jedan.