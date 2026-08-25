Korak bliže statusu franšize Evrolige su Partizan, Zvezda, Dubai, London, PAOK...

Evroliga je nedavno objavila opširni izveštaj da je 11 klubova prošlo prvi korak procesa za dobijanje statusa franšize, a kako Mozzart Sport nezvanično saznaje tih 11 klubova su Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz, Virtus Bolonja. Kako je Evroliga takođe istakla, još četiri ponude trenutno su na čekanju.

To znači da su beogradski večiti, te aktuelni šampion ABA lige i preostalih osam klubova prošli prvi filter i sada sledi naredni korak, a to je podnošenje obavezujućih ponuda čija ukupna vrednost franšiznih naknada iznosi gotovo 700.000.000 evra. Procene su da će ukupna ulaganja tokom narednih pet godina biti preko tri milijarde evra, odnosno više od 3.200.000.000.