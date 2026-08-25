Korak bliže statusu franšize Evrolige su Partizan, Zvezda, Dubai, London, PAOK...
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 16:56
Sledi naredni korak, a to je podnošenje obavezujućih ponuda čija ukupna vrednost franšiznih naknada iznosi gotovo 700.000.000 evra
Evroliga je nedavno objavila opširni izveštaj da je 11 klubova prošlo prvi korak procesa za dobijanje statusa franšize, a kako Mozzart Sport nezvanično saznaje tih 11 klubova su Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz, Virtus Bolonja. Kako je Evroliga takođe istakla, još četiri ponude trenutno su na čekanju.
To znači da su beogradski večiti, te aktuelni šampion ABA lige i preostalih osam klubova prošli prvi filter i sada sledi naredni korak, a to je podnošenje obavezujućih ponuda čija ukupna vrednost franšiznih naknada iznosi gotovo 700.000.000 evra. Procene su da će ukupna ulaganja tokom narednih pet godina biti preko tri milijarde evra, odnosno više od 3.200.000.000.
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25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)
Evroliga je u pre zvaničnog otvaranja procesa početkom jula primila više od 20 formalnih iskaza interesovanja i predloga postojećih klubova elitnog takmičenja i Evrokupa, ali i novih investicionih projekata koji žele da postanu deo novog formata.
Ovim povodom oglasio se i predsednik Partizan Mozzart Beta Ostoja Mijailović. On je potvrdio da će konačna odluka o dobijanju statusa franšize biti doneta do kraja septembra.
"Košarkaški klub Partizan je na današnjem bordu Evrolige odabran kao jedan od 11 timova koji su ušli u finalni proces da postane franšiza. Finalna odluka će biti doneta krajem septembra, kada će Bord vlasnika glasati o tome koji klubovi će postati franšize od sezone 2027/28. Posao nije završen, ali smo na dobrom putu", napisao je Ostoja Mijailović na društvenim mrežama.
Krajem septembra bi trebalo da bude doneta odluka o konačnom prelasku na novi model, kao i o broju i imenima klubova koji će biti uključeni u prvu fazu proširenja za sezonu 2027/28. Podsetimo, Mozzart Sport je još sredinom juna pisao o tome kakvi su planovi Evrolige i kako će izgledati budućnost elitnog takmičenja.