Da se zaboravi Jan Diomande: Lajpcigov posao leta – povratak Enkunkua, sada duplo jeftinijeg

Onda je 2023. za 60.000.000 evra otišao u Čelsi i u tom trenutku je bio najskuplja prodaja Lajpciga (u međuvremenu su ga nadmašili Dani Olmo, Ćavi Simons, Dominik Soboslaj, Benjamin Šeško, Joško Gvardiol i pomenuti Diomande). Ali se u Londonu nije snašao i za dve sezone je odigrao “samo“ 62 utakmice uz 18 golova za Plavce.

Prošlog leta je zato za 37.000.000 evra otišao u Milano, a nakon osam golova u dresu Rosonera eto ga ponovo u Lajpcigu. Isprva na pozajmicu koja će Nemce koštati 3.000.000 evra. I nešto preko za platu, u Milanu je imao 5.000.000 evra neto, nešto iznad 9.000.000 bruto, neće to sve pokriti Lajpcig, ali neće sve ni ostati Rosonerima na grbači.

A, ako Lajpcig odluči da sledećeg leta otkupi Enkunkua to će zadovboljstvo platiti 28.000.000 evra. Sam fudbaler nije imao dilemu, iako je imao ponude drugih klubova.

“Moja veza sa Lajpcigom je jednostavno posebna. I posle odlaska uvek sam pažljivo pratio šta se dešava u Red Bulsima i spreman sam da ispišem još jedno poglavlje u ovom klubu. Odmah sam osetio koliko me ljudi u klubu još cene i koliko imaju poverenje u mene. Zato je Lajpcig pravo mesto za mene“.